Опубликовано видео работы ПВО в районе аэропорта Пскова

Губернатор Псковской области Ведерников опубликовал видео работы ПВО по отражению атаки беспилотников в районе аэропорта

Tекст: Антон Антонов

На записи слышны звуки выстрелов, в небе видны трассеры, передает ТАСС.

Ведерников в видеообращении в Telegram сообщил, что «в аэропорту была отражена атака беспилотников». По его словам, «масштаб разрушений уточняется». Состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого «наметили первичные действия».

Сообщается, что «принято решение об отмене всех рейсов» среды «до выяснения характера возможного повреждения ВПП». Ведерников отметил, что «по предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно». «Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», – сообщил он.

Сотрудник экстренных служб сообщил, что очаги пожара в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками локализованы, угрозы распространения огня нет, идет проливка и тушение места пожара, сил и средств достаточно.

Напомним, Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников. В результате атаки на военном аэродроме повреждены четыре самолета Ил-76.

