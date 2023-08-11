Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

Эксперт Кнутов: России стоит предпринять комплекс мер для защиты Москвы от украинских дронов

Tекст: Илья Абрамов

«Беспилотник противника был сбит в районе Карамышевской набережной. Соответственно, можно говорить о нескольких потенциальных целях атаки. Так, речь может идти об объектах Минобороны, а также гражданской инфраструктуре, удар по которой мог бы вызвать панику среди горожан», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

«Также нельзя забывать, что неподалеку расположен Курчатовский институт. В скором времени наши специалисты изучат карту памяти БПЛА противника, после этого станет известен запланированный маршрут», – отмечает эксперт.

«Вместе с тем это уже не первый случай, когда дроны ВСУ залетают в Москву со стороны Внуково и Одинцово. И несмотря на то что все атаки отражены, это говорит об уязвимости нашей ПВО в данном районе. Но даже закрыв брешь, мы не можем гарантировать, что противник не найдет еще одну лазейку», – полагает собеседник.

«На мой взгляд, для защиты регионов России стоит предпринять комплекс мер. В первую очередь речь идет об усилении ПВО по периметру Москвы. Кроме того, надо увеличивать зону покрытия РЛС в районе столицы. В долгосрочной перспективе может быть полезным создание линии защиты от беспилотников по всей западной границе страны», – резюмировал Кнутов.

Напомним, силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Это уже не первая попытка противника атаковать российскую столицу при помощи БПЛА. Так, 30 июля один из дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два аппарата были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Также в ночь на 1 августа российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Москвы от атак дронов.