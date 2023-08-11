Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

  • Зеленский решил уволить всех областных военкомов
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    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    14 комментариев
    Новости
    16:38ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля

    Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

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    Преподаватели, которым с 1 сентября предстоит вести в вузах модуль «Основы российской государственности», в течение трех дней на базе Центра знаний «Машук» осваивали новые технологии создания образовательных событий для преподавания данного курса.

    16:29Банк России допустил повышение ключевой ставки

    Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

    16:22Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    16:12ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля

    В Банке России заявили, что не видят рисков финансовой стабильности из-за падения курса рубля.

    16:05Бой Маска с Цукербергом пообещали показать в соцсетях бизнесменов

    Поединок между американским предпринимателем Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов – X (ранее Twitter) и Meta.

    15:56Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность

    Военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию, сообщил телеканал Al Arabiya.

    15:48Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области

    Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области, их обвинили в получении взяток на сумму более 60 млн рублей.

    15:40В Мариуполе предложили собирать легкомоторные самолеты

    База по сборке легкомоторных самолетов может появиться в Мариуполе в Донецкой народной республике, сообщает Министерство информации ДНР.

    15:33 Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией

    Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

    15:25СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    15:17Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

    Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    15:07Запад оценил успех «Луны-25» как способность России противостоять санкциям

    Успех запуска первой в истории современной России миссии на Луну «Луна-25» может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс.

    14:58Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    14:56Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

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    11 августа 2023, 16:22

    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Эксперт Кнутов: России стоит предпринять комплекс мер для защиты Москвы от украинских дронов

    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    «Беспилотник противника был сбит в районе Карамышевской набережной. Соответственно, можно говорить о нескольких потенциальных целях атаки. Так, речь может идти об объектах Минобороны, а также гражданской инфраструктуре, удар по которой мог бы вызвать панику среди горожан», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Также нельзя забывать, что неподалеку расположен Курчатовский институт. В скором времени наши специалисты изучат карту памяти БПЛА противника, после этого станет известен запланированный маршрут», – отмечает эксперт.

    «Вместе с тем это уже не первый случай, когда дроны ВСУ залетают в Москву со стороны Внуково и Одинцово. И несмотря на то что все атаки отражены, это говорит об уязвимости нашей ПВО в данном районе. Но даже закрыв брешь, мы не можем гарантировать, что противник не найдет еще одну лазейку», – полагает собеседник.

    «На мой взгляд, для защиты регионов России стоит предпринять комплекс мер. В первую очередь речь идет об усилении ПВО по периметру Москвы. Кроме того, надо увеличивать зону покрытия РЛС в районе столицы. В долгосрочной перспективе может быть полезным создание линии защиты от беспилотников по всей западной границе страны», – резюмировал Кнутов.

    Напомним, силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Это уже не первая попытка противника атаковать российскую столицу при помощи БПЛА. Так, 30 июля один из дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два аппарата были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Также в ночь на 1 августа российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Москвы от атак дронов.

    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (65)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    Коментарии (20)
    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (20)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 21:59
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Также он отметил, что планируется увеличить их выпуск до 80 тыс. в месяц в следующем году, сообщает РИА «Новости». США, по его словам, поставили на Украину более двух миллионов таких снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 11:47
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы.

    Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что беспилотник ВСУ был ликвидирован над Москвой в районе Карамышевской набережной.

    Коментарии (7)
    11 августа 2023, 11:30
    ПВО сбила беспилотник над Москвой

    Средства ПВО сбили над Москвой украинский беспилотник

    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ ликвидировали над Москвой силами противовоздушной обороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале он указал, что при падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Также не зафиксировано серьезных разрушений.

    На месте работают экстренные службы.

    Ранее в пятницу сообщалось, что воздушное пространство над Внуково было закрыто, отложены вылеты и прилеты рейсов. В 10.50 ограничения на работу Внуково были сняты.

    Коментарии (12)
    11 августа 2023, 02:02
    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Президент Сербии Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине

    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    При этом Вучич оговорится, что не уверен в том, что России удастся достичь желаемого в военном и политическом планах. Лучшим вариантом, считает он, было бы достижение перемирия, причем как можно скорее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Happy TV.

    Сербский лидер отметил, что перемирие отвечало бы интересам президента США Джо Байдена, который «хочет получить второй мандат». Вучич считает, что после заключения мира на Украине «экономика бы мгновенно расцвела», в мире установился бы такой «оптимизм», что быстрее росли бы зарплаты и пенсии, резко упали бы цены на энергоносители, «все бы было по-другому».

    Ранее Вучич заявлял, что победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада.

    Коментарии (4)
    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

    Коментарии (26)
    11 августа 2023, 10:45
    Мощный взрыв прогремел в Киеве

    Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    Уточняется, что взрыв большой мощности прогремел со стороны аэропорта Жуляны, в прилегающих районах содрогались оконные стекла, передает ТАСС.

    По информации Telegram-канала Киевской городской военной администрации, в столице работает система ПВО.

    Накануне взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

    Коментарии (7)
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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ

    В США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ. На какие тенденции может указывать этот спор и что он означает для России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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