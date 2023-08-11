ПВО сбила беспилотник над Москвой

Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Политолог Рар: Провоенный мейнстрим в ФРГ целиком определяет действия местных политиков

Tекст: Евгений Поздняков

«В настоящий момент ХДС и «Зеленые» являются наиболее воинствующими по отношению к России партиями в Бундестаге. По их мнению, канцлер Шольц и его партия СДПГ до сих пор остаются мягкотелыми в вопросах взаимодействия с Москвой. При этом в ФРГ именно сложившийся мейнстрим определяет действия тех или иных политиков», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву», – отмечает эксперт.

«Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине», – резюмирует Рар.

Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил о намерении выступить с парламентской инициативой для усиления давления на Олафа Шольца. В частности, подчеркивается желание чиновников вынудить канцлера пересмотреть свои позиции по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

По его словам, некоторые представители Социал-демократической партии Германии (именно в ней состоит Шольц) также выступают за передачу ВСУ указанных вооружений. Он отметил, что совместными усилиями блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, «Зеленых» и демократической партии можно «призвать канцлера к поставке» необходимых ракет.

Не исключил возможность передачи вооружений ВСУ и эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид. Однако, по его мнению, в настоящий момент для этого не выполнено два условия. Во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения.

Во-вторых, германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо солдат ВСУ, поскольку это было бы равносильно участию в войне. Он подчеркнул, что вопрос с обучением украинцев управлению новой техникой до сих пор остается открытым.

Напомним, в начале августа власти ФРГ заявили, что по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом. До этого министр обороны страны Борис Писториус публично подчеркивал, что Германия отказывается отправлять ВСУ указанные вооружения.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников упоминал, что страна в срочном порядке нуждается в крылатых ракетах Taurus. Тогда же он отмечал, что «если бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство ФРГ должно поручить промышленности производить» необходимые образцы.