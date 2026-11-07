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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня

    Британское МВД получило иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права проживания

    Guardian: К МВД Британии подан иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права жить

    Tекст: Мария Иванова

    Правозащитная организация The3million подала судебный иск к министерству внутренних дел Великобритании после лишения почти 1,5 тыс. граждан Евросоюза права на проживание в Соединенном Королевстве.

    Иск против британского ведомства подан из-за вероятного нарушения условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian. Заявление подано группой активистов организации The3million, защищающей права граждан Евросоюза.

    По мнению правозащитников, МВД приняло решение о лишении права на проживание «без соблюдения процессуальных гарантий», которые были предусмотрены соглашением о Brexit, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после того, как в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из объединения. С 1 января 2021 года действует соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета британская иммиграционная система перепутала гражданку Евросоюза с сестрой-близнецом и не позволила ей вернуться домой.

    В августе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским странам обратить внимание на запрещающие выдавать вид на жительство иностранцам с судимостью российские законы.

    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    7 ноября 2026, 02:50 • Новости дня
    Мэр Тбилиси Каладзе обвинил западных послов в поощрении беспорядков в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Дипломатические представители ряда западных государств способствовали насилию и поощряли беспорядки на территории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.

    Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.

    Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.

    В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    7 ноября 2026, 00:46 • Новости дня
    Фицо пригрозил ЕС судом из-за угрозы запрета российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Братислава готова обратиться в суд, если Еврокомиссия примет решение с требованием о полном отказе Словакии от поставок российской нефти, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо напомнил, что Братислава уже подала иск против Еврокомиссии из-за программы REPowerEU, которая предусматривает прекращение поставок российского газа в Словакию в 2027 году, передает РИА «Новости».

    «Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем, по всей видимости, и это решение атаковать в соответствующем суде», – заявил он.

    В Братиславе работает нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. Сырье для предприятия закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит завод, при этом транзит российской нефти в Словакию осуществляется по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на запрет закупки российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление исключения из санкций против российской нефти как минимум на один год.

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    7 ноября 2026, 00:58 • Новости дня
    Фицо заявил об угрозах стран ЕС урезать средства для Словакии из-за Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд европейских лидеров угрожают лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за ее нежелания поддерживать выделение кредита Украине на 70 млрд евро, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я отвергаю шантаж Словакии. Если мне некоторые премьеры очень четко говорят: «Роберт, если Словакия не согласится с новым кредитом на 70 млрд евро для Украины, то мы вам урежем на политику сплоченности», это деньги, которые нужны нам для устранения региональных различий, то я отвечаю: тут есть право вето», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Фицо отказался участвовать в новом пакете финансирования Украины.

    В прошлом году он заявил о нежелании спонсировать военную помощь Киеву.

    В январе 2025 года он пригрозил заблокировать предоставление средств Украине в Евросовете.

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    6 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Спецслужбы Румынии начали поиск авторов ложных сообщений о минировании самолетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследование с целью установления личностей авторов четырех ложных сообщений о минировании самолетов начато в Румынии, заявил пресс-секретарь Румынской разведывательной службы Овидиу Маринча.

    «В настоящее время ведется расследование личности преступников и любых связей между этими инцидентами. Расследования координируются между несколькими государствами и органами власти», – приводит слова Маринча РИА «Новости».

    В четверг спецслужбы Румынии получили три ложных сообщения о бомбах на бортах самолетов, следовавших в Бухарест из Италии и Сербии, а также из Тель-Авива с пересадкой в румынской столице. В пятницу поступило ложное сообщение о минировании борта из Праги.

    Маринча призвал посетителей аэропорта сохранять спокойствие, отметив, что проверки самолетов, высадка пассажиров или повторная проверка багажа являются мерами предосторожности.

    «Любые дополнительные проверки, безусловно, могут вызвать задержки, нарушить движение, но они преследуют конкретную цель – безопасность каждого пассажира», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту прибывшего в Амстердам из Праги самолета авиакомпании KLM.

    В тот же день в Европе было зафиксировано как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. В частности, следовавшие в Рим и из него два пассажирских самолета изменили планы полетов из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

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    6 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    Греческий депутат Европарламента попала в базу «Миротворца»

    Депутата Европарламента от Греции Кундуру внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента от Греции Елена Кундура внесена в базу украинского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют Кундуру в публичной поддержке России, «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипулировании общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Ранее по той же причине в базу «Миротворца» был внесен ряд евродепутатов от Словакии, Германии, Франции, Финляндии и Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг данные депутата Европарламента от Финляндии Ээро Хейнялуома внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Во вторник в базе данных скандального украинского сайта оказался депутат Европейского парламента и член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт.

    В прошлом месяце бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина включили в базу «Миротворца» за публичную поддержку России.

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    6 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Первый реактор румынской АЭС возобновил работу после остановки из-за засухи

    Первый реактор румынской АЭС «Чернаводэ» возобновил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый энергоблок румынской атомной электростанции в Чернаводэ возобновил работу и начал поставлять электроэнергию в национальную сеть.

    Производство ядерной энергии в Румынии достигло 74 МВт, что составляет 1,3% от общего объема выработки в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mediafax.

    Официального заявления о запуске реактора пока не было. Ожидается, что в субботу АЭС посетят премьер-министр Лука Никулеску и министр энергетики Думитру Кисэлицэ, которые после встречи с персоналом выступят перед прессой.

    Реактор будет постепенно наращивать мощность и к вечеру 7 ноября достигнет нормальных параметров работы. Сроки запуска второго реактора зависят от уровня воды в Дунае, так как для охлаждения первого энергоблока требуются большие объемы воды.

    Оба энергоблока АЭС мощностью по 700 МВт каждый были остановлены 28 июля и 13 августа из-за резкого снижения уровня воды в Дунае, вызванного засухой. Это было сделано для предотвращения повреждения систем охлаждения.

    АЭС в Чернаводэ является единственной атомной электростанцией в Румынии и вырабатывает около 20% электроэнергии в стране. Она использует канадскую технологию Candu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр энергетики Думитру Кисэлицэ допустил увеличение стоимости электроэнергии в Румынии на 27%.

    В прошлом месяце власти Румынии решили сбрасывать воду из озер в Дунай для защиты охлаждающих насосов станции.

    Летом министерство энергетики Румынии сообщило о возможном импорте до 2,3 тыс. мегаватт электроэнергии после остановки двух реакторов АЭС «Чернаводэ».

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    7 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Фицо назвал сфальсифицированным референдум о вступлении Словакии в Евросоюз

    Премьер Словакии назвал сфальсифицированным референдум о вступлении страны в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что итоги состоявшегося в 2003 году референдума о вступлении республики в Европейский союз были скорректированы для достижения необходимой явки.

    Словакия официально стала частью Евросоюза в 2004 году по итогам всенародного голосования, однако его результаты могли быть недостоверными, передает РИА «Новости».

    «Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным. Разрыв голосов был таким незначительным, что были проведены, по моему мнению, корректировки, чтобы итоги были такими, какими должны были быть, чтобы Словакия одобрила вступление в эту организацию», – заявил Фицо.

    Из десяти референдумов, которые когда-либо проводились в Словакии, признали состоявшимся только голосование о присоединении к Европейскому союзу в мае 2003 года. Тогда официальная явка граждан превысила 52%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности организовать в республике технические консультации по разрешению ситуации на Украине.

    В сентябре глава словацкого правительства выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность при военном конфликте.

    В августе Братислава категорически выступила против предоставления украинской стороне особых условий для вступления в Европейский союз.

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    7 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах

    Британский суд обязал власти рассматривать жалобы на фекалии соседских кошек

    Tекст: Мария Иванова

    Британский Апелляционный суд постановил, что законное право кошек на свободное перемещение не позволяет животным оставлять свои фекалии на чужих участках.

    Британский закон о животных 1971 года не ограничивает свободу перемещения кошек, однако это не дает им право оставлять экскременты где угодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Житель южного Уэльса Ричард Уильямсон в 2024 году пожаловался местным властям на соседскую кошку, которая испражнялась на его участке. Он опасался за здоровье своего ребенка, но муниципалитет отказался принимать меры, сославшись на свободу передвижения животных.

    «Судья… постановил, что обстоятельства, на которые подана жалоба, в принципе могут считаться нарушением закона», – говорится в решении суда.

    Судья Роберт Майлз указал, что с точки зрения экологического законодательства кошачьи фекалии могут считаться отходами и представлять угрозу для здоровья. Муниципалитет не вправе автоматически отказывать в рассмотрении подобных жалоб.

    В декабре прошлого года Высокий суд Лондона обязал местные власти пересмотреть жалобу Уильямсона в соответствии с законом об охране окружающей среды, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Окружной суд Амстердама отклонил запрос гражданина Нидерландов об установлении графика регулярных встреч с питомцем после развода.

    В 2025 году самым опасным преступникам Великобритании позволили заботиться о мелких домашних животных в тюрьмах строгого режима.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    7 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Фицо назвал затягиванием конфликта новый кредит ЕС для Киева

    Премьер Словакии Фицо отказался поддержать новый кредит ЕС для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый европейский кредит на 70 млрд евро не поможет урегулированию конфликта на Украине и лишь затянет его.

    Словакия не будет участвовать в выделении очередного пакета финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости». По словам премьер-министра, в середине октября Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    «Сейчас на столе новый кредит для Украины на 70 млрд. Использую эту возможность и снова скажу, что Словакия не собирается участвовать в нем, поскольку это только дальнейшее затягивание этого военного конфликта, у которого нет военного решения», – сказал Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.

    Глава кабмина выразил сожаление в связи с тем, что у Брюсселя отсутствует мирный план урегулирования ситуации, а есть только военный. В пятницу председатель правительства также отмечал, что некоторые европейские лидеры угрожают урезать средства для Словакии в новом бюджете ЕС из-за отказа Братиславы поддержать предоставление средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах ряда европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Украине.

    Политик допустил обращение в суд при требовании Еврокомиссии о полном отказе Братиславы от поставок российской нефти.

    В четверг руководитель кабмина заявил о готовности организовать технические консультации по разрешению ситуации на Украине.

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    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Как плавучие госпитали выполнили свой долг перед Родиной

    85 лет назад, 7 ноября 1941 года, произошла крупнейшая морская катастрофа в истории СССР: фашисты потопили санитарный транспорт «Армения». Эта трагедия с несколькими тысячами погибших заслонила собой колоссальную роль, которую сыграли советские плавучие госпитали – и раскрыть которую помогают документы о судьбе судна «Абхазия», близнеца погибшего транспорта. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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