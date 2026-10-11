Румыния начала сброс воды из озер для спасения АЭС «Чернаводэ»

Tекст: Ольга Иванова

Румыния начала сброс воды из озер, чтобы уровень Дуная не опустился ниже критической отметки, необходимой для охлаждения АЭС «Чернаводэ», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Antena 3.

Отмечается, что уровень Дуная в районе Чернаводэ достиг минус 259 сантиметров, что всего на три сантиметра выше порогового значения, после которого перекачка охлаждающей воды становится невозможной. Национальное управление «Воды Румынии» срочно пополнит реку из водохранилища Иезер.

Мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности работы электростанции. Также планируется сброс воды из озер Избичень и Михэйлешть для локального повышения уровня Дуная у АЭС.

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