Мощность АЭС «Козлодуй» в Болгарии решили ограничить из-за обмеления Дуная

Мощность болгарской АЭС «Козлодуй» ограничат из-за обмеления Дуная

Tекст: Валерия Городецкая

Мощность 5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Козлодуй» будет снижена на 90 мегаватт, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт станции. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая отвечает за обеспечение безопасной и надежной эксплуатации реакторов при длительном снижении уровня реки.

В пресс-службе АЭС уточнили, что дальнейшее понижение уровня Дуная, которое прогнозируют метеорологи, может спровоцировать новые ограничения в работе станции.

Все действия АЭС предпринимаются в соответствии с гидрологической обстановкой и координируются с Минэнерго и системным оператором, обеспечивающим распределение электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Болгария приостановила санкции к России ради комплектующих для АЭС «Козлодуй».

В августе власти страны решили построить дамбу для спасения станции.

Зимой замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй».