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Опаснейшим преступникам Британии разрешили держать в камерах животных
Тюрьмы строгого режима Британии разрешили преступникам держать в камерах зверей
Самым опасным преступникам Великобритании в тюрьмах строгого режима позволяют заботиться о мелких домашних животных, включая черепах и попугаев.
Министерство юстиции подтвердило, что в некоторых тюрьмах строгого режима заключенным разрешают иметь сокамерников в качестве награды за хорошее поведение в виде мелких домашних животных, пишет Mirror.
Некоторым в качестве питомцев выдали волнистых попугайчиков и черепах, даже заключенным тюрем строгого режима Full Sutton и Wakefield, где содержатся только самые опасные преступники.
«Птицы и другие домашние животные предоставляются в рамках программы поощрений, которая позволяет начальникам тюрем награждать хорошее поведение заключенных и предотвращать насилие в отношении персонала», – заявил представитель Министерства юстиции.
Он уточнил, что домашние животные разрешены не во всех тюремных учреждениях, и это будет местным решением начальников в соответствии с политикой поощрений.
Роберт Модсли, известный как Ганнибал-Каннибал и самый долгосидящий заключенный Великобритании, однажды попросил, чтобы ему разрешили завести волнистого попугайчика в его специально оборудованной подземной одиночной камере.
«Почему я не могу завести волнистого попугайчика вместо пауков и тараканов, которые у меня уже есть здесь», – написал серийный убийца начальникам тюрьмы Wakefield.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, инженер по космическим системам назвала тюрьмы моделью жизни на Марсе, так как когда люди поселятся на Марсе, они попадут в одну из самых враждебных сред в Солнечной системе и жизнь астронавтов в марсианской колонии будет очень похожа на условия в современных тюрьмах.