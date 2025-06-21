Инженер по космическим системам назвала тюрьмы моделью жизни на Марсе

Tекст: Ирма Каплан

По ее словам, тюрьмы на Земле являются наиболее близким аналогом жизни на Марсе. От изоляции и отсутствия личного пространства до плохой еды и жесткого распорядка – условия астронавтов будут гораздо ближе к условиям заключенных, чем исследователей, рассказала Берту Daily Mail.

«Это условия, где люди сталкиваются со слишком малым личным пространством и редким уединением, переполненностью, плохим питанием, ненужными рисками, жесткими режимами, небольшим разнообразием в повседневной деятельности», – описала жизнь на Марсе профессор.

Берту предупреждает, что астронавты, оказавшиеся в ловушке в 140 млн миль от дома (225 млн км), могут чувствовать себя еще более изолированными, чем те, кто заперт в камерах здесь, на Земле.

Как только астронавты доберутся до марсианской колонии, их условия будут удивительно похожими: и заключенные, и астронавты будут физически заперты в тесной, опасной среде с небольшим количеством людей.

Такое отсутствие уединения в сочетании с близостью к другим людям может привести к повышенному стрессу и гораздо большему риску конфликта. Обе среды, и Марс, и тюрьма, являются опасными. Хотя источники опасности разные, постоянный уровень угрозы оказывает одинаковое воздействие на психику человека.

«Жизнь в среде с высоким риском будет означать, что ваша психика будет работать постоянно в режиме угрозы, что скажется психологически и физически в долгосрочной перспективе. Астронавты специально отбираются, чтобы хорошо справляться с чрезвычайными ситуациями, в отличие от заключенных, но на протяжении миссии это все равно будет иметь эффект», – заявила Берту.

Профессор Берту отмечает, что самое важное сходство тюрьмы с марсианской колонией в том, что и заключенные, и астронавты столкнутся с повышенным уровнем изоляции.

«Самое быстрое, что вы сможете вернуться домой, – это шесть месяцев, так что это усилит изоляцию», – предупредила эксперт.

Марсианские базы должны быть оснащены мерами по обеспечению максимальной конфиденциальности и автономии, в то время как астронавтам следует предоставить значимые занятия, помогающие бороться с монотонностью, порекомендовала Берту.

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