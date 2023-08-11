Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.3 комментария
Воздушное пространство над Внуково закрыто
Воздушное пространство над Внуково закрыто, отложены вылеты и прилеты рейсов
Принято решение закрыть воздушное пространство над московским аэропортом Внуково: прилеты и вылеты рейсов отложены, сообщили в экстренных службах.
В районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Согласно данным онлайн-табло, на данный момент из-за закрытого неба задержаны вылеты четырех самолетов, а также девять прилетов, два из них были перенаправлены в Домодедово.
В пресс-службе Внуково позднее подтвердили, что с 9.40 «по независящим от аэропорта причинам» введены временные ограничения на прием и выпуск судов.
Отметим, что накануне во время ночного закрытия Домодедово и Внуково на запасные аэродромы ушли десять самолетов.