Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы
Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково на запасные аэродромы ушли десять самолетов
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово из-за сообщений о беспилотниках, сообщила Росавиация.
Согласно сообщению ведомства, в 5.25 ограничения на прием и отправку рейсов в Домодедово и Внуково были сняты, на запасных аэродромах приземлились десять самолетов, экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения и после отмены ограничений на использование воздушного пространства приземлились в аэропортах назначения, передает ТАСС.
В течение всего времени действия ограничений экипажи воздушных судов и наземных служб обеспечивали все необходимые меры безопасности.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что российскими силами противовоздушной обороны были сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.