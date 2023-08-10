Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы

Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково на запасные аэродромы ушли десять самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, в 5.25 ограничения на прием и отправку рейсов в Домодедово и Внуково были сняты, на запасных аэродромах приземлились десять самолетов, экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения и после отмены ограничений на использование воздушного пространства приземлились в аэропортах назначения, передает ТАСС.

В течение всего времени действия ограничений экипажи воздушных судов и наземных служб обеспечивали все необходимые меры безопасности.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что российскими силами противовоздушной обороны были сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.