На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона
Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».
«Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.
«Напомню, в годы Великой Отечественной войны советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.
«Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее, отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.
«Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Нарофоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17 этажа.
Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один украинский дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два – были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.