  • ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области
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    Эксперты объяснили мотивы ВСУ при атаке высоток в «Москва-Сити»

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Алёна Задорожная

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия?

    В ночь на воскресенье украинские беспилотники попытались атаковать столичный регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в результате удара «повреждены фасады на двух офисных башнях Сити». «Жертв и пострадавших нет», – подчеркнул градоначальник.

    В экстренных службах уточнили, что речь идет о 50-этажном здании «IQ-квартала», хлопок произошел на уровне пятого-шестого этажа. В башне выбиты стекла, находившихся там людей эвакуировали, на месте работают оперативные службы и правоохранители.

    Всего, согласно данным Минобороны, на Москву летело три украинских БПЛА. Один из дронов был сбит средствами ПВО над территорией Одинцовского района, сообщается в Telegram-канале ведомства. Еще два аппарата подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, они потерпели крушение и врезались в нежилые здания бизнес-центра.

    В столичном департаменте транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити». На фоне инцидента даже временно закрывали на вылет и прилет столичный аэропорт Внуково, однако вскоре воздушная гавань возобновила работу.

    Как отмечают в экспертном сообществе, противник в уже привычной ему манере пытается атаковать Москву психологически. Но делает это от бессилия и из-за отсутствия военных успехов. При этом в Сети иронизируют – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.


    Так, военкор Евгений Поддубный пишет в своем Telegram-канале: «Ради медийного эффекта, а другого от повреждения фасадов высотных зданий в «Москва-Сити» не будет, киевский режим вновь попрощается с критически важной инфраструктурой двойного назначения. Наши ракеты рутинно и буднично уничтожают потенциал противника».

    По словам Поддубного, Украина не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».

    «За последнюю неделю произошло много чего интересного. На Запорожском направлении у ВСУ снова не получился «наступ». Потери техники и личного состава огромные. Много пленных. На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник потерял территории. Небольшие, но все же», – отмечает военный эксперт Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

    «Русские ракеты удачно прилетали по портам, по «располагам» украинских военных, по совершенно пустому зданию СБУ в Днепропетровске. Ну просто совершенно, полностью пустому… И десятки машин скорой помощи просто так приехали к пустому зданию. Наши выложили видео эпичной битвы одного танка против колонны вражеской бронетехники, затрофеили шведскую БМП», – продолжает он.

    «Учитывая страсть Киева к постоянному пиару, все выходило как-то для них печально. Более того, украинские структуры привыкли, что обычно в информационной войне они хитрее нас и удачливее. А тут все наоборот. Целая неделя на информационном фронте – одна сплошная зрада. Понятно, что срочно нужна была какая-то «победная» история. Ну вот она и случилась», – указывает эксперт.

    «Украине постоянно нужны победные отчеты. А в ситуации, когда критическое мышление отсутствует вообще, удар БПЛА по «Москва-Сити» – это признак силы, победы, перелома. Атака на небоскребы – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида*» (террористическая организация, запрещенная в России)», – иронизирует Медведев. «И конечно, очень верный вопрос коллеги задают:

    как удар по московскому небоскребу поможет в «наступе» на Запорожье? В общем-то никак, конечно.

    И я думаю, что ночная атака даже общий информационный фон в пользу Украины не изменит. Выбитые окна в небоскребе против картинки, как танк гоняет врагов по полю – что ярче? Стекла мы вставим, копоть отмоем. Москвичи не пугливые, а об Москву враг много раз ломался», – подчеркивает эксперт.

    Схожего мнения придерживается и военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц. «Не очень понятно, удар беспилотником по небоскребу «Москва-Сити» – это ответ на разрушенное здание СБУ в Днепропетровске? Или на удары по украинской портовой инфраструктуре? Что хотели сказать этой атакой в Киеве? «Смотрите, как я могу»? И как это помогло под Работино и Пятихатками?» – пишет он в своем Telegram-канале.

    В свою очередь политолог Марат Баширов уверен – после подобных атак россияне должны еще больше сплотиться и всячески оказывать помощь и содействие ВС РФ. «Спрашивают: а что нам делать сейчас? Помогайте. Мы думаем, что это далеко от нас. Но как видите, это не так. Включайтесь в волонтерские движения, переводите деньги на нужны бойцов СВО как воюющих, так и раненых. Помогайте родным погибших. Лучшая реакция – это включение», – указывает он в своем Telegram-канале.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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