Аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет

Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщили ТАСС в авиационных службах, рейсы в настоящее время перенаправляют в другие воздушные гавани. Один рейс, как уточняется, находится в зоне ожидания, 16 рейсов задержаны на прилет, еще четыре – на вылет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших, по данным градоначальника, нет.

Из всех зданий комплекса «Москва-Сити» идет эвакуация.

В Московской воздушной зоне, как сообщали в экстренных службах, введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.