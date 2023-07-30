Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
Аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет
Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты
Столичный аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников на Москву.
Как сообщили ТАСС в авиационных службах, рейсы в настоящее время перенаправляют в другие воздушные гавани. Один рейс, как уточняется, находится в зоне ожидания, 16 рейсов задержаны на прилет, еще четыре – на вылет.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших, по данным градоначальника, нет.
Из всех зданий комплекса «Москва-Сити» идет эвакуация.
В Московской воздушной зоне, как сообщали в экстренных службах, введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.