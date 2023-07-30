Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
ПВО отразила атаку беспилотников на Москву
Система противовоздушной обороны сбила на западе Подмосковья два беспилотника, участвовавших в попытке атаковать столицу, сообщили в силовых структурах.
Источник ТАСС сообщил, что атаку пытались совершить два БПЛА самолетного типа.
В экстренных службах сообщили, что в 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел хлопок на уровне пятого-шестого этажа. Выбиты стекла. Пострадавших нет. Пожара не последовало. Башню эвакуировали.
Причиной взрыва в «IQ-квартале» в «Москва-Сити», по предварительным данным, стал беспилотник, добавили в экстренных службах.
На месте работают оперативные службы, а также правоохранители.
Очевидцы тем временем сообщают, что слышали звуки взрыва на западе столицы.
В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Градоначальник уточнил, что жертв и пострадавших нет.