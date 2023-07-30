ПВО отразила атаку беспилотников на Москву

Tекст: Ольга Никитина

Источник ТАСС сообщил, что атаку пытались совершить два БПЛА самолетного типа.

В экстренных службах сообщили, что в 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел хлопок на уровне пятого-шестого этажа. Выбиты стекла. Пострадавших нет. Пожара не последовало. Башню эвакуировали.

Причиной взрыва в «IQ-квартале» в «Москва-Сити», по предварительным данным, стал беспилотник, добавили в экстренных службах.

На месте работают оперативные службы, а также правоохранители.

Очевидцы тем временем сообщают, что слышали звуки взрыва на западе столицы.

В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Градоначальник уточнил, что жертв и пострадавших нет.