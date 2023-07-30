Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву

Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»

Tекст: Алина Власенко

Захарова обратила внимание на то, что итальянский сенат на этой неделе принял резолюцию о признании так называемого голодомора «геноцидом украинского народа». В российском МИДе заявили, что расценивает этот шаг Рима как очередное свидетельство недальновидной политики, направленной на поощрение проявлений русофобии.



Захарова указала, что принимая подобные решения, итальянские власти не берут во внимание, что миллионы человек стали жертвами голода в 1932-1933 годы в российском Поволжье. В этой связи она призвала итальянцев поинтересоваться у своего правительства, вызвано подобное игнорирование фактов незнанием истории или делением людей по национальному признаку.

Она также выразила мнение, что продолжение линии на «украинизацию» может привести к принятию итальянским парламентом резолюций об увековечении памяти антисемита Симона Петлюры или нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Кроме того, указала Захарова, подобные решения мешают нормализации отношений Москвы и Рима.