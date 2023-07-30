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Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой
Повреждение фасадов высотных зданий в комплексе «Москва-Сити» в результате атаки беспилотников даст исключительно медийный эффект, за который киевскому режиму придется поплатиться критически важной инфраструктурой двойного назначения, заявил российский военкор Евгений Поддубный.
Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.
Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.
По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».
Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.