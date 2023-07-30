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    Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    30 июля 2023, 11:33 Мнение

    Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида*». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

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    Русские ракеты удачно прилетали по портам, по располагам украинских военных, по совершенно пустому зданию СБУ в Днепропетровске. Ну просто совершенно, полностью пустому. Ну ни одного человека там не было. Это так много раз повторили украинские СМИ, политики и паблики, что сразу было ясно – десятки машин скорой помощи просто так приехали к пустому зданию.

    Наши выложили видео эпичной битвы одного танка против колонны вражеской бронетехники. Наши затрофеили шведскую БМП.

    Учитывая страсть Киева к постоянному пиару, все выходило как-то для них печально. Более того, украинские структуры привыкли, что обычно в инфовойне они хитрее нас и удачливее. А тут все наоборот. Целая неделя на информационном фронте одна сплошная зрада.

    Понятно, что нужна была срочно какая-то победная история. Ну вот она и случилась. Судя по украинским СМИ и пабликам, Киев этой ночью практически победил в войне. Ну а комментарии украинцев в Telegram – это отдельный жанр. Кстати, кто говорит, что украинцы устали от войны, просто не читает ни украинские каналы, ни комментарии. Там своя реальность полностью.

    В условиях такой реальности, постоянной информационной истерики, Украине постоянно нужны победные отчеты. А в ситуации, когда критическое мышление отсутствует вообще, удар БПЛА по «Москва-Сити» – это признак силы, победы, перелома.

    Удар по небоскребам, это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида*» (террористическая организация, запрещенная в России). С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    И конечно, очень верный вопрос коллеги задают: как удар по московскому небоскребу поможет в наступе в Запорожье? В общем-то никак, конечно. Повторю сказанное однажды: даже одновременный удар ста БПЛА по крупному городу ход событий на фронте никак не изменит. И на результат войны не повлияет.

    И я думаю, что ночная атака даже общий информационный фон в пользу Украины (как внутри, так и извне) не изменит. Просто по восприятию: выбитые окна в небоскребе против картинки как танк гоняет врагов по полю. Что ярче?

    Стекла мы вставим, копоть отмоем. Москвичи не пугливые, а об Москву враг много раз ломался. Так что мы, конечно, обязательно победим.

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