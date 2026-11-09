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Кадочников и Курбанов стали заместителями министра финансов
Мишустин назначил Кадочникова первым замглавы Минфина
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов, а Курбана Курбанова – заместителем руководителя ведомства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов. Другим документом Курбан Курбанов утвержден в должности заместителя главы ведомства, говорится в опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации правительственных распоряжениях.
В документе о назначении Кадочникова уточняется, что он освобожден от занимаемой ранее должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.
Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова стала самым молодым заместителем председателя кабмина.