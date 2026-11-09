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Мишустин назначил Пономареву заместителем министра просвещения
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юлии Пономаревой на должность заместителя министра просвещения.
Юлия Пономарева займет пост заместителя министра просвещения России в соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном портале правовой информации.
В документе предписывается назначить Пономареву на руководящую должность в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке проекта приказа по обновлению федеральной образовательной программы.
В сентябре Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке заместителя министра просвещения Ирины Шварцман.