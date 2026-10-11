Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам

Tекст: Дарья Григоренко

Министерство просвещения пересмотрело содержание учебных программ по русскому языку, литературе, математике, географии, информатике, физике, химии, биологии, а также основам безопасности и защиты Родины, передает ТАСС.

«Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Он обеспечивает единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школьного обучения», – заявил Кравцов.

Министр пояснил, что в связи с этим ведомство обновляет рабочие программы по ключевым предметам базового и углубленного уровней. Кроме того, школы получат возможность создавать дополнительные направления внутри профильных классов под интересы учеников. В качестве примеров таких направлений названы инженерно-технологические, физико-математические, лингвистические и медицинские классы.

Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и начнет применяться при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах.

В пятницу в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте.

В понедельник Валерий Фадеев предложил сократить некоторые школьные курсы на 20-30%.