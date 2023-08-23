  • Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити
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    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    61 комментарий
    23 августа 2023, 03:33

    Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити

    Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский беспилотный летательный аппарат в ночь на среду, 23 августа, попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале сообщил также, что еще один беспилотник был сбит системой ПВО в Можайском районе Московской области.

    К местам происшествий выехали оперативные службы, сообщил градоначальник.

    По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, уточнил Собянин.

    Ранее в среду жители Москвы сообщили в экстренные службы о хлопках, прозвучавших в различных районах города. Так, хлопки слышаи в районе Москва-Сити, Воротынской и Ангарской улиц, в Химках и Митино, передает ТАСС.

    В районе Москва-Сити произошла вспышка, в воздух поднялось облако дыма. При этом охрана комплекса «Москва-Сити» заявила, что обстановка на территории спокойная.

    Как сообщили в экстренных службах, здание на территории комплекса «Москва-Сити» повреждено незначительно, в нем выбило оконные проемы.

    22 августа 2023, 16:22
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море

    Минобороны опубликовало видео с уничтожением американского катера ВСУ в Черном море

    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минобороны показало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с украинским экипажем российским самолетом.

    В ролике запечатлено обнаружение катера восточнее острова Змеиный и его уничтожение российским истребителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что надводная цель активно маневрировала, пытаясь уйти от истребителя, но была поражена из авиационной пушки.

    Ранее Минобороны сообщило, что во вторник самолет ВКС России уничтожил возле острова Змеиный американский катер Willard Sea Force с десантом ВСУ.

    Коментарии (22)
    22 августа 2023, 06:35
    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ

    Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины

    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в понедельник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря.

    Коментарии (3)
    22 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

    Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Как показала практика, применение авиации против малых катеров может быть эффективным. Но использование Су-30СМ в данной ситуации выглядит как вынужденное решение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ.

    «Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».

    Коментарии (8)
    22 августа 2023, 09:10
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    @ Alik Keplicz/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, истребители F-16 не совместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими JASSM. Объединив F-16 и JASSM, ВСУ могут удвоить силы и попытаться осуществить долгосрочный план по захвату Крыма «без боя», считает аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл.

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий.

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    22 августа 2023, 13:25
    Самолет ВКС России уничтожил катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Самолет ВКС России уничтожил катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Tекст: Алина Власенко

    Самолет ВКС России во вторник днем уничтожил недалеко от острова Змеиный быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Telegram оборонного ведомства, катер американского производства был уничтожен около 11.00 мск.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

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    22 августа 2023, 16:37
    ФСБ нашла оставленный «Азовом» в порту Мариуполя тайник с пулеметами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мариупольском порту обнаружен тайник с боеприпасами и вооружением, оставленный боевиками нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), сообщили в региональном управлении ФСБ.

    В акватории порта Мариуполя нашли тайник, в нем хранились пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один АКМ и 4 тыс. патронов калибра 5,45 мм, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Указывается, что боевики планировали снабжать оружием из этого схрона диверсионно-разведывательные группы и совершать теракты в ДНР.

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    22 августа 2023, 14:56
    В Германии назвали удары дронов по России «правом Украины на самооборону»

    Глава МИД Германии Бербок назвала удары дронов по территории России «правом Украины на самооборону»

    В Германии назвали удары дронов по России «правом Украины на самооборону»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что у Киева есть «право на самооборону», поскольку Москва, по ее утверждениям, якобы атакует гражданские цели.

    Отвечая на вопрос о том, могут ли атаки украинских беспилотников на российские города привести к эскалации, Бербок заявила, что «Россия напала на Украину», в связи с чем у Киева есть право на защиту своей территории, передает ТАСС.

    Кроме того, Бербок заявила, что Россия якобы атакует гражданские цели на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия никогда не выбирает в качестве целей на территории Украины гражданские объекты, все удары направлены на разрушение военной инфраструктуры.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, и попытки Киева нанести удары по Крыму не останутся без ответа.

    Коментарии (46)
    22 августа 2023, 11:57
    Командир отделения ВСУ расстрелял своего бойца под Купянском

    Tекст: Алина Власенко

    Командир отделения ВСУ под Купянском расстрелял бойца, испугавшегося наступления группы российских сил, рассказал знакомый с ситуацией источник, также предоставивший видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ.

    Источник уточнил, что в ходе наступления российских сил погибли все бойцы отделения ВСУ, при этом у одного военнослужащего были специфические ранения – сзади сбоку, а лежал он в направлении своего тыла.

    В кармане бронежилета одного из военнослужащих также нашли телефон, который вел видеозапись происходящего. На кадрах видно, как украинский боец бежит, а его сослуживец стреляет в его сторону.

    «По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», – добавил источник РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что готовых сдаться в плен украинских военнослужащих можно опознать по алой листовке в руках и автоматом с отстегнутым магазином, рассказал оператор дрона «Писатель».

    Коментарии (5)
    22 августа 2023, 08:57
    Властям США посоветовали урегулировать конфликт на Украине до полной победы России

    NI: США следует урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала полную победу

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтону следует начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Вашингтону следует начать процесс переговоров по завершению конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Как заявили эксперты в комментарии National Interest, если российские силы смогут занять украинские регионы, которые Москва наметила в качестве своих целей, то конфликт закончится победой России. В этом случае, считают аналитики, ущерб репутации Вашингтона и альянса НАТО будет огромным, передает Ura.ru.

    По мнению экспертов, лучшим вариантом развития событий стал бы отказ Киева от четырех областей в пользу Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

    Коментарии (11)
    22 августа 2023, 20:12
    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»

    Глава МИД ФРГ Бербок: Россия установила в зоне СВО гигантские минные поля «размером с Западную Германию»

    Бербок: Россия установила в зоне СВО минные поля «размером с Западную Германию»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной рассказала про «гигантские минные поля». Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, вопрос заключается в том, как можно преодолеть эти минные поля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе с поставками вооружений.

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    22 августа 2023, 06:56
    Батальон мотострелков удержал позиции после нескольких суток атак ВСУ

    Минобороны России сообщило об ожесточенных боях в течение нескольких суток на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Батальон мотострелков под руководством майора Александра Минеева в течение нескольких суток отражал атаки превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил о «нескольких сутках ожесточенных боев», в течение которых мотострелки вели позиционную оборону. Было отражено «три атаки превосходящих сил» противника, удалось «выявить и подавить два опорных пункта» вооруженных сил Украины. ВСУ не смогли продвинуться вперед, передает ТАСС.

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что штурмовые подразделения ведут наступление в районе населенного пункта Ольшана. ВСУ предприняли шесть контратак у Петропавловки и Новоселовского, но потеряли свыше 40 человек в результате «упреждающего огня артиллерии», украинские атаки были отражены, передает РИА «Новости».

    Кроме того, авиация нанесла 12 ударов по тактическим резервам ВСУ и по подразделениям территориальной обороны. Также по ним отработала тяжелая огнеметная система. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ M109 у населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр, а также минометные расчеты у населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.

    Напомним, Минобороны России сообщило об успехах Западной группировки российских войск на Купянском направлении. Также сообщалось, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

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    22 августа 2023, 09:41
    Энергетическая инфраструктура повреждена в Кривом Роге после ракетного удара

    Tекст: Алина Власенко

    В результате ракетного удара в Кривом Роге повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул.

    По словам градоначальника, несколько больниц и водопроводная система перешли на питание от генераторов. Кроме того, частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.

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    22 августа 2023, 12:32
    Первые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково»

    Первые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково»

    Tекст: Антон Никитин

    По новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково» в тестовом режиме проехали первые поезда, которые проверили тоннели, пути, контактную сеть, автоматику и связь с диспетчером, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», после открытия которых метро Москвы станет единственным в России, где станция будет находиться прямо в аэропорту. По словам Ликсутова, сейчас специалисты проверяют все системы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером. Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок, это обязательное условие для открытия новых участков метрополитена.

    Новые станции на Солнцевской линии метро – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» – планируют открыть в этом году. Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

    В ноябре прошлого года Собянин назвал сроки открытия станции метро в аэропорт Внуково.

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    22 августа 2023, 17:39
    Глава военной разведки Украины пообещал новые удары по Крыму

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов пообещал новые удары по Крыму «на днях»

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пообещал нанести по Крыму «на днях» новые удары.

    По словам Буданова, киевский режим хочет уничтожать в Крыму все российское. «Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», – приводит РИА «Новости» слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины, которого цитирует УНИАН.

    Ранее Москва решительно осудила террористические атаки Украины, в МИД пообещали не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.

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    22 августа 2023, 12:18
    Задержан организатор экскурсий в коллекторы Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный директор организатора экскурсии по московским коллекторам «Спутник» Александр Ким задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Ким задержан в Петербурге, его планируется доставить в Москву, где следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, Кима объявляли в розыск в понедельник. Также устанавливается местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского, следствие полагает, что он тоже может быть причастен к незаконным экскурсиям.

    По предварительным данным, Лазовский находится в Дубае.

    Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

    Через некоторое время было найдено тело еще одного пропавшего.

    Также живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве.

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