Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити

Tекст: Ольга Никитина

Собянин в своем Telegram-канале сообщил также, что еще один беспилотник был сбит системой ПВО в Можайском районе Московской области.

К местам происшествий выехали оперативные службы, сообщил градоначальник.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, уточнил Собянин.

Ранее в среду жители Москвы сообщили в экстренные службы о хлопках, прозвучавших в различных районах города. Так, хлопки слышаи в районе Москва-Сити, Воротынской и Ангарской улиц, в Химках и Митино, передает ТАСС.

В районе Москва-Сити произошла вспышка, в воздух поднялось облако дыма. При этом охрана комплекса «Москва-Сити» заявила, что обстановка на территории спокойная.

Как сообщили в экстренных службах, здание на территории комплекса «Москва-Сити» повреждено незначительно, в нем выбило оконные проемы.