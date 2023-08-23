Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити
Украинский беспилотный летательный аппарат в ночь на среду, 23 августа, попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин в своем Telegram-канале сообщил также, что еще один беспилотник был сбит системой ПВО в Можайском районе Московской области.
К местам происшествий выехали оперативные службы, сообщил градоначальник.
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, уточнил Собянин.
Ранее в среду жители Москвы сообщили в экстренные службы о хлопках, прозвучавших в различных районах города. Так, хлопки слышаи в районе Москва-Сити, Воротынской и Ангарской улиц, в Химках и Митино, передает ТАСС.
В районе Москва-Сити произошла вспышка, в воздух поднялось облако дыма. При этом охрана комплекса «Москва-Сити» заявила, что обстановка на территории спокойная.
Как сообщили в экстренных службах, здание на территории комплекса «Москва-Сити» повреждено незначительно, в нем выбило оконные проемы.