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Украинским беспилотникам помогли долететь до Пскова спутники НАТО
В ходе атаки ВСУ на аэродром в Пскове повреждения получили четыре самолета Ил-76. Большим вопросом стала траектория движения БПЛА. Есть версия, что маршрут дронов мог пролегать через территорию Белоруссии. Насколько обоснована эта версия, как БПЛА достигли Пскова и что надо сделать для минимизации последствий подобных атак в будущем?
ВСУ предприняли массовую атаку с использованием БПЛА на несколько регионов России. Так, в Псковской области налету подвергся аэропорт. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что лично находится на месте «с начала инцидента». Отмечается, что жертв в результате нападения нет.
Позже Ведерников поделился видео с работой ПВО по отражению нападения противника. В результате инцидента было принято решение об отмене гражданских рейсов 30 августа. Также на военном аэродроме в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. Состоявшаяся атака привела к началу пожара, огнем охватило два воздушных судна.
Напомним, 19 августа противник предпринял атаку на Новгородскую область. Целью ВСУ также стал аэродром в городе Сольцы, на котором размещались самолеты ВКС РФ. Глава муниципального округа Максим Тимофеев в своем Telegram-канале отмечал, что все последствия атаки были оперативно и успешно ликвидированы.
Примечательно, что Псковская и Новгородская области расположены по соседству друг с другом. Расстояние от ближайших городов Украины – примерно 800–900 км. Подобная дистанция может быть преодолена несколькими видами беспилотников. Однако ночная атака 30 августа разделила экспертное сообщество на два лагеря, потому что по своему характеру и способу исполнения она была нетипичной.
Географические особенности местности делают потенциальное движение дрона более простым, если он пересечет границу с Белоруссией. Так, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош отмечает, что маршрут полета БПЛА через территорию дружественной республики вполне мог быть осуществлен на практике.
«У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает он.
«Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет эксперт.
«Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентирует Бартош.
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Несколько иного мнения придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ. «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.
«У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские дроны, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – отмечает Бижев.
С этой точкой зрения соглашается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, при условии «заблаговременного учета опасных участков маршрута» БПЛА могут осуществлять лавирование на любых участках пути. «Запуск дрона начинается с изучения карты местности, полученной благодаря работе спутников НАТО. Чаще всего это необходимо для понимания расположения систем ПВО и РЭБ», – сказал он.
«На основании этих данных выискиваются «бреши», через которые путь аппарата может оказаться наиболее безопасным. Отмечу, что в таком случае БПЛА проделывает большую часть полета, не выходя в эфир. К системам GPS дрон подключается только на последнем этапе, во время максимального приближения к цели», – подчеркивает эксперт.
«Вполне вероятно, что подобная тактика была применена ВСУ с целью обхода территории Белоруссии. Технические характеристики беспилотника позволяют ему преодолевать расстояния, равные 800–900 км. Поэтому добраться до Пскова с территории Украины дронам большого труда бы не составило»,
– считает собеседник. При этом Кнутов акцентирует внимание на повреждении противником четырех самолетов Ил-76. «Еще в советские времена столь важную технику пытались укрывать от взора противника. В частности, создавались бетонные укрытия и капониры. Более мелкие конструкции закрывали сеткой-рабицей, что позволяло снизить опасность от попадания осколков», – отмечает эксперт.
«Отмечу, что любой из озвученных способов защиты обходится в разы дешевле, чем непосредственный ремонт или строительство нового самолета. Об этом хорошо было известно еще в армии тридцатилетней давности. Тогда мы стремились укрыть каждую модель вне зависимости от ее размеров. Никаких разговоров о «целесообразности» подобных усилий не было», – акцентирует он.
«К сожалению, после распада СССР многие практики того времени были пересмотрены. Укрытие авиационной техники признали неэффективным. К слову, причиной подобных изменений стал пересмотр отношений с западными странами. Сегодня же все возвращается на круги своя, и я надеюсь, что опыт советских лет будет вновь возрожден», – считает Кнутов.
«Укрыть тяжелые транспортные самолеты достаточно сложно. Для этого нужны большие ангары. Просто использовать маскировочную сеть недостаточно. Ударные дроны в таком случае все равно смогут поразить заданную цель»,
– сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке. «В советские времена фронтовая авиация на аэродромах постоянного базирования была скрыта в капонирах обвалования или в специальных железобетонных постройках. Однако реализация подобной практики для тяжелых самолетов потребует колоссального количества средств», – пояснил собеседник.
Однако автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев отмечает, что стоимость строительства ангара значительно меньше, чем производство новой техники. Так, бетонное сооружение 50 на 50 метров, по его подсчетам, обойдется в 25–35 млн рублей, в то время как цена «огромного самолета составит порядка 5–10 миллиардов».
«Малые самолеты защищать проще. Их можно укрыть капонирами, на них можно натянуть сетку-рабицу или маскировочную сеть. Такое средство может даже помочь защитить от некоторых видов боеприпасов. Однако следует помнить, что защитить все средства авиации нельзя: следует правильно расставлять приоритеты и думать над другими средствами защиты», – добавляет он.
В то же время Васильев отмечает, что создание укрытий не является панацеей. «Требуются комплексные меры: и ПВО, и РЭБ. Необходимо скрывать от средств разведки противника количество и точное размещение техники. Кроме того, важно делать ложные укрытия», – отмечает эксперт.
«Транспортные самолеты под Псковом были размещены рядом с гражданским аэропортом. Поэтому им было очень тяжело сделать укрытия. Кроме того, из-за нехватки места их было сложно рассредоточить, что тоже сыграло на руку противнику. И теперь все эти нюансы нам необходимо учитывать в будущем для предотвращения подобных атак», – резюмирует Попов.