Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Швейцария пригрозила мерами за передачу Leopard 1 Украине
Берн предупредил о наказании за реэкспорт танков Leopard 1 A5 Киеву
Швейцарские власти напомнили о строгом эмбарго на экспорт вооружений, отметив возможность лишения свободы за нарушение запрета передачи техники Киеву.
Швейцария примет меры, если 71 танк Leopard 1 A5, ранее купленный немецкой компанией у RUAG, будет передан Украине, заявила представитель Минэкономики Франсуаз Чанз, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что нет данных о попытках нарушить эмбарго, но при выявлении таких фактов Государственный секретариат по экономике (SECO) незамедлительно отреагирует.
Чанз заявила: «Поставка товаров военного назначения любого рода в Россию или Украину или предназначенных для использования в этих странах запрещена». Нарушителям эмбарго грозит лишение свободы на один год или штраф, пояснила она. Санкции подробно описаны в статье 9 Закона об эмбарго, а ограничения на экспорт вооружений остаются в силе. Берн ранее отвергал запросы Германии, Испании и Дании на реэкспорт швейцарских боеприпасов Киеву, ссылаясь на политику военного нейтралитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.
Швейцария разрешила продажу своих танков германской компании только при условии строгого запрета на их дальнейшую передачу Украине.