Швейцария связала с Украиной продажу танков Германии

Tекст: Ольга Иванова

Продажа танков Швейцарией Германии возможна только при условии договорного запрета на их реэкспорт на Украину, передает РИА «Новости». Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

В документе отмечено, что Федеральный совет еще 28 июня 2023 года ввел запрет на продажу этих танков Германии, так как планировалось их возможное дальнейшее направление на Украину. Сейчас компания RUAG обратилась в Государственный секретариат экономики с запросом на разрешение торговли данными боевыми танками. Предполагается, что покупателем станет компания, расположенная на территории Германии.

В заявлении также подчеркнули: «Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения».

Ранее министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.