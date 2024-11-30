Швейцария запретила проход войск из ЕС через свою территорию

Швейцарский сенатор Поджиа заявил о недопустимости прохода войск ЕС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, проход войск или оружия из европейских стран через Швейцарию будет рассматриваться как нарушение нейтралитета страны, передает РИА «Новости».

Поджиа отметил, что такое действие является неприемлемым, и парламент никогда не согласится с ним.

Сенатор также указал на вопросы, возникающие в связи с поправками к закону об экспорте оружия. В частности, обсуждается, следует ли считать швейцарское оружие швейцарским спустя пять или более лет после его продажи.

Несмотря на вопросы, Поджиа подчеркнул, что смягчение закона не обязательно противоречит принципу нейтралитета.

Ранее крупнейшая швейцарская партия выступила против новой помощи Киеву.