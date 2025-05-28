Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

Tекст: Анастасия Куликова

«Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

«Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.