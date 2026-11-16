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Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 5,5 тыс. человек
Минздрав ДРК: С мая в стране от лихорадки Эбола умерли более 5,5 тыс. человек
В Демократической Республике Конго (ДРК) с мая зарегистрировали более 5,5 тыс. подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола.
Всего в стране выявили более 11,9 тыс. заболевших, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения при Минздраве ДРК, передает ТАСС.
Эпицентром остается провинция Итури, на долю которой приходится 69,1% общего числа подтвержденных случаев. Эпидемия затронула 68 из 178 медицинских зон в восьми провинциях ДРК.
Нынешняя вспышка Эболы в Африке, начавшаяся в мае в ДРК и Уганде, вызвана редким вирусом Бундибуджио, против которого нет сертифицированных ВОЗ лекарств и вакцин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) ДРК сообщил об увеличении числа подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы до 10 990.
Днем ранее в стране выявили 10,9 тыс. заболевших лихорадкой.
В начале месяца смертность от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла 51,6%.