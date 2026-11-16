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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии
    Фон дер Ляйен назвала «максимальное давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Хуанг задумался о возвращении в Nvidia после скандала
    Захарова рассказала о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Согласована дата встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
    Москва отреагировала на данные о закрытии границы Эстонии
    Россия сократила поставки газа в Турцию
    Названа причина авиационного коллапса в США
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    16 ноября 2026, 08:43 • Новости дня

    В Азове после атаки БПЛА загорелись четыре производственных объекта

    Слюсарь: В Азове после атаки БПЛА загорелись четыре производственных объекта

    Tекст: Ольга Иванова

    В Азове* Ростовской области в результате воздушной атаки беспилотников возникли пожары на четырех производственных объектах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Всего в Азове* возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий», – заявил Слюсарь в «Макс».

    В Миллеровском районе в слободе Рогалик обломки беспилотников повредили три частных дома и газопровод, также произошло возгорание. Пострадавших нет.

    «В результате воздушной атаки минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах», – добавил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пострадавших при атаке украинских дронов в Ростовской области выросло до пяти.

    В пятницу в Ростове-на-Дону и Аксайском районе в результате падения обломков беспилотников возникли возгорания и повреждения жилых домов.

    В прошлом месяце губернатор Слюсарь сообщил о пожаре в Ростове после атаки БПЛА.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Более 15 тыс. заявок поступило на третий поток программы «Время героев»

    Tекст: Дарья Григоренко

    С момента открытия регистрации на третий поток президентской программы «Время героев» для участников спецоперации заявки подали более 15 тыс. человек.

    О новом этапе программы, ориентированном на ветеранов СВО без высшего образования, было объявлено по поручению Владимира Путина. Участникам предстоит пройти ускоренное обучение и освоить компетенции в сфере государственного и муниципального управления за три года, сообщается на официальном сайте проекта.

    «На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора, для того чтобы они получили практический опыт», – поставил задачу глава государства на совещании с членами Правительства РФ.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что новый поток дает возможность получить государственный диплом и реализовать себя на гражданской службе.

    Кириенко отметил, что запускается третий поток программы «Время героев», который специально предназначен для участников и ветеранов СВО без высшего образования.

    «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе. У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции – это новая элита страны», – подчеркнул Кириенко.

    Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, заявил, что образовательная программа для третьего потока будет существенно отличаться. По его словам, участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года.

    «Будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений. Уверен, что многие из них обладают важными лидерскими качествами, умеют действовать в условиях высокой ответственности. Мы хотим помочь им развить эти способности и получить профессию, с которой они смогут быть полезны своей стране», – прокомментировал он.

    Отбор на программу продлится до 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит пройти оценку на основе их боевых заслуг, тестов, эссе и собеседований.

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    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    15 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

    «Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

    «Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

    В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

    По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

    Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

    Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.

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    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    15 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском

    Под Новосибирском обнаружили кратер диаметром семь километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники Новосибирского астрономического общества обнаружили в Болотнинском районе загадочную аномалию в виде кратера диаметром около семи километров.

    На спутниковых снимках объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, выглядит как почти идеальный круг. По краям аномалии образовался земляной вал, а внутри находится заболоченная низина, пишут «Вести».

    Непонятный объект уже исследовали астрономы совместно со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.

    В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии: проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения, изучение загадочного объекта продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Валтово Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал.

    Ученые выкупили упавший в Окуловке Новгородской области метеорит.

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    15 ноября 2026, 19:46 • Новости дня
    НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании

    AP: Североатлантический альянс отменил саммит в Албании в 2027 году

    НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс отказался от проведения саммита в Албании в 2027 году из-за отсутствия единого мнения по поводу сроков мероприятия, сообщил премьер-министр страны Эди Рама. Также в числе причин отмены саммита – разногласия по Украине, Ирану и военным расходам.

    Североатлантический альянс отказался от планов провести саммит в Албании в 2027 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press. Агентство приводит слова премьер-министра Албании Эди Рамы, который заявил: «Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, точно не в 2027 году».

    При этом премьер допустил, что встреча на высшем уровне может состояться в Тиране в 2028 году. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте указал на проявление «гибкости» в планировании саммитов, отметив, что следующая встреча пройдет «когда возникнет необходимость».

    Отмечается тенденция к сокращению числа встреч руководства НАТО. В текущем году не состоялись традиционные октябрьские переговоры глав оборонных ведомств; аналогичная встреча не планируется и на октябрь 2027 года. В 2027 году министры иностранных дел стран альянса соберутся лишь один раз вместо обычных двух.

    Внутри организации существуют разногласия по вопросам оборонных расходов, а также отсутствуют единые подходы к урегулированию ситуации на Украине и конфликту в Иране.

    В апреле Reuters сообщало о планах НАТО отказаться от обязательного проведения ежегодных саммитов лидеров, чтобы избежать присутствия на них президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил странам альянса на два года отказаться от саммитов лидеров.

    Президент США Дональд Трамп назвал нечестными многомиллиардные расходы Вашингтона на защиту союзников.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о риске раскола альянса из-за расходов на оборону.

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    15 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский вернулся в Молдавию, где в отношении него применят пятилетний запрет на выезд из страны из-за несогласованной поездки в Москву.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в аэропорт Кишинева, где ему грозит запрет на выезд из Молдавии в течение пяти лет за визит в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Realitatea.

    На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета за укрепление дружбы и сотрудничества. После этого Бюро по реинтеграции молдавского правительства сообщило о введении ограничительных мер против лидера Тирасполя, включая запрет на выезд, поскольку его поездка не была согласована с властями в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерение Молдавии запретить выезд Вадиму Красносельскому худшей практикой Советского Союза.

    Правительство Молдавии приняло решение ввести пятилетний запрет на выезд из страны в отношении президента Приднестровья из-за его визита в Москву.

    Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении при условии признания его итогов международным сообществом.

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    15 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    FT назвала причину авиационного коллапса в США

    FT: Массовый сбой авиасообщения в США произошел из-за старой техники и интриг

    FT назвала причину авиационного коллапса в США
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной массовой задержки рейсов в США стали политические интриги и ветхость инфраструктуры, при этом министр транспорта Шон Даффи признал использование диспетчерами технологий 1970-х годов, сообщили СМИ.

    В результате сбоя в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) были задержаны или отменены более 15 тыс. рейсов. Критическая уязвимость американской инфраструктуры стала следствием пренебрежения со стороны республиканцев и демократов, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

    Министр транспорта страны Шон Даффи связал коллапс с плановыми работами по замене старых медных проводов на оптоволокно. Он признал, что диспетчеры во многих узлах до сих пор полагаются на технологии 1970-х годов, включая бумажные полоски с данными. Министерство объявило об отказе от дискет в центрах управления воздушным движением всего за неделю до масштабного сбоя.

    «Объемы выделяемых средств определяются не реальными потребностями, а налоговой политикой, из-за чего ситуация в системе продолжает ухудшаться», – заявил бывший чиновник FAA Уильям Восс.

    На фоне инфляции и роста пассажиропотока выделенные Конгрессом 12,5 млрд долларов означают фактическое сокращение бюджета, а обсуждения модернизации часто сводятся к спорам о новых диванах и тренажерных залах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов.

    Глава ведомства призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

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    15 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море

    Каллас: Военные ЕС досмотрели в Средиземном море танкер под флагом Зимбабве

    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
    @ kajakallas

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о досмотре военными ЕС в Средиземном море танкера Midag, который якобы связан с Россией.

    Силы ЕС из состава военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Танкер Midag шел под флагом Зимбабве, следует из данных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker. Москва ранее называла подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

    Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV Sun в Средиземном море.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью.

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 18:02 • Новости дня
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    @ IMAGO/Matrix Images/Jung Ui-Chel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупные американские руководители меняют привычки, нанимают специалистов по безопасности или полностью отказываются от знакомств во избежание скандалов, аналогичных ситуации с экс-главой Nvidia Дженсеном Хуангом.

    Американские топ-менеджеры начали массово отказываться от новых знакомств и нанимать специалистов по безопасности для защиты от потенциальных скандалов. Из-за страха утечки данных многие руководители выбирают для встреч неприметные кафе в будние дни, а также просят спутников не пользоваться телефонами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Опасения бизнесменов связаны с возможной публикацией дипфейков и кражей интимных фотографий. Для безопасного подбора пары руководители обращаются в специализированные агентства, где кандидатов тщательно проверяют по зашифрованным базам данных на предмет сомнительного прошлого и обязывают подписывать соглашения о неразглашении. Стоимость подобных услуг варьируется от 75 тыс. до 500 тыс. долларов.

    «Если человек обсуждает все подряд в интернете, у него очень открытое присутствие в социальных сетях, этого может быть достаточно, чтобы руководство решило, что это неподходящий вариант», – рассказал руководитель отдела защиты частных клиентов Коди Шульц.

    На фоне высоких рисков некоторые американские директора и вовсе прекратили попытки устроить личную жизнь. Тренд на скрытность возник после скандала с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, который покинул свой пост из-за обвинений в романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио подготовил секретную записку об отношениях Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

    В пятницу экс-главу Nvidia попросили явиться на открытые слушания в Сенат США из-за сообщений о связи бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

    В четверг Дженсена Хуанга уличили в интимных отношениях с еще одной подчиненной.

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

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    15 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В США изъяли ставший причиной масштабного сбоя в авиасообщении роутер

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США изъяли маршрутизатор, который вызвал масштабный сбой авиасообщения в стране на этой неделе, заявил министр транспорта Шон Даффи.

    Устройство передали экспертам лаборатории L3 Harris во Флориде, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Поддержку специалистам оказывает ФБР.

    «Мы изъяли маршрутизатор, который стал проблемой и передавал данные в нашу сеть», – сказал Даффи.

    Экспертам предстоит выяснить, вызвана ли проблема ошибкой при установке роутера или неисправностью самого устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники американских аэропортов начали самостоятельно приобретать на маркетплейсах запчасти из-за сильной изношенности оборудования.

    В субботу министр транспорта Шон Даффи сообщил о запрете на вылеты из-за сбоя связи.

    Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов из всех аэропортов страны.

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    15 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    Эстония предупредила соседние страны о закрытии границы с Россией

    МИД Эстонии: Таллин закроет все погранпереходы на границе с Россией 1 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика с 1 декабря закроет все пункты пропуска на российской границе.

    Глава ведомства уведомил коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о намерении прекратить работу погранпереходов в начале зимы, передает ТАСС.

    «Эстония закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря. Я проинформировал об этом моих коллег в Финляндии, Латвии и Литве», – написал Цахкна в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о предстоящем решении правительства республики полностью закрыть границу с Россией.

    Премьер-министр страны Кристен Михал поручил подготовить меры на случай прекращения работы погранпереходов.

    В среду оказавшуюся среди эстонских военных укреплений деревню Вински назвали запертой из-за строительства противотанковых рвов.

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