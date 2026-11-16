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В Азове после атаки БПЛА загорелись четыре производственных объекта
Слюсарь: В Азове после атаки БПЛА загорелись четыре производственных объекта
В Азове* Ростовской области в результате воздушной атаки беспилотников возникли пожары на четырех производственных объектах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Всего в Азове* возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий», – заявил Слюсарь в «Макс».
В Миллеровском районе в слободе Рогалик обломки беспилотников повредили три частных дома и газопровод, также произошло возгорание. Пострадавших нет.
«В результате воздушной атаки минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах», – добавил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пострадавших при атаке украинских дронов в Ростовской области выросло до пяти.
В пятницу в Ростове-на-Дону и Аксайском районе в результате падения обломков беспилотников возникли возгорания и повреждения жилых домов.
В прошлом месяце губернатор Слюсарь сообщил о пожаре в Ростове после атаки БПЛА.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ