Названа причина авиационного коллапса в США

WSJ: Неисправный роутер в Арканзасе мог стать причиной авиаколлапса в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Из-за неисправного маршрутизатора в пятницу на четыре с половиной часа остановилась работа всех американских аэропортов. Принадлежащий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) роутер перегрузил сеть огромным числом запросов, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Оборудование недавно установили в арканзасском городе Эльдорадо. Избыток передаваемых данных прервал связь авиадиспетчеров с пилотами. «Мы выявили два места, где была зафиксирована перегрузка сети, данные передавались с очень высокой скоростью: тысяча соединений каждые четыре-пять секунд», – заявила глава по технологиям FAA Ребекка Гай.

Сбой привел к задержке 3,5 тыс. рейсов и затронул десятки тысяч пассажиров. Как пояснил министр транспорта США Шон Даффи, расследованием инцидента занимается FAA при поддержке ФБР. Власти выясняют, стала ли причиной коллапса ошибка подрядчика L3Harris, отвечавшего за эту технику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр транспорта США Шон Даффи исключил саботаж как причину масштабного сбоя в работе американских аэропортов.

В тот же день власти США изъяли вызвавший авиаколлапс маршрутизатор.

В субботу американский авиарегулятор объявил о временной остановке вылетов самолетов из всех аэропортов страны из-за чрезвычайных обстоятельств.