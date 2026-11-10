В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Число заразившихся Эболой в ДР Конго приблизилось к 11 тысячам
В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы увеличилось до 10 990, скончались 5354 человека, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения (INSP).
«За последние 24 часа зарегистрировано 70 новых случаев заражения, 31 смерть, 11 человек выздоровело. Таким образом, общее число заболевших достигло 10990, погибших – 5354 человека с момента начала вспышки», – приводит РИА «Новости» данные ежедневного отчета INSP.
Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго началась в апреле 2026 года. На данный момент официально не лицензированы ни вакцина, ни лечение нового штамма Бундибугио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух вернувшихся из ДР Конго граждан на наличие вируса.
Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении уровня смертности от лихорадки 51,6%.