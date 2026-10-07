Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст и урезать соцпособия

Yle: В Финляндии запланировали масштабное урезание социальных пособий

Tекст: Елизавета Шишкова

Финское ведомство разработало план урезания пособий и повышения пенсионного возраста до 70 лет для остановки роста государственного долга и снижения его отношения к валовому внутреннему продукту, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Реформа, по оценке министерства, позволит сохранить основы социального государства и улучшит баланс бюджета на сумму от восьми до 11 млрд евро. Проект предусматривает сокращение расходов, повышение налогов и структурные преобразования, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предложено принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

Наибольшие возможности для экономии выявлены в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг сэкономит сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты добавит еще около 10 тыс. работающих лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации.

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