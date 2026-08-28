Tекст: Станислав Лещенко

В ходе социологических опросов население Финляндии все чаще высказывает разочарование состоянием государственной медицины, воспринимавшейся прежде чуть ли не как эталон.

Там не лечат, а калечат

В прошлом году было подано рекордное количество жалоб на врачебные ошибки – 10 800. Всего по ним было выплачено почти 31 млн евро компенсаций.

«В этом году число жалоб снова вырастет», – говорит гендиректор центра страхования пациентов Минна Плит-Турунен. По ее словам, почти каждая пятая компенсации связана с задержками в диагностике и лечении, что, в свою очередь, связано с квалификацией медработника – с тем, понял ли он вовремя, что пациента нужно дообследовать.

«Есть мнение, что выявленные ошибки – лишь верхушка айсберга. Но я уверена, что о тяжелых случаях пациенты сообщают», – подчеркивает Плит-Турунен.

Параллельно в государственной системе здравоохранения динамично растут очереди на прием. Максимальный срок ожидания первичной медицинской помощи для взрослых в 2025 году вырос с двух недель до трех месяцев и более.

Лица моложе двадцати трех лет обязаны получить помощь в течение двух недель, однако на практике складывается не всегда. Скажем, в декабре 2025-го за отведенный срок удалось записаться к врачу лишь 71% молодых пациентов.

Проблемы очередей и некачественного обслуживания в финских гослечебницах объясняются тем, что

профессионалы массово переходят в частный сектор, а то и эмигрируют.

Распространенной практикой становится работа врачей в режиме частичной занятости в двух иди даже трех местах стразу, теперь таких медиков около 30%. Также сказывается географическое неравенство: специалисты концентрируются в крупных городах, в то время как в регионах ощущается их острая нехватка. В госсекторе уже открыто 735 вакансий для врачей, что для небольшой страны довольно много.

Однако правительство, возглавляемое Петтери Орпо, все более настойчиво пытается сэкономить именно на медицине.

До Хельсинки далеко

В декабре 2024 года парламент с перевесом всего в пять голосов одобрил правительственную реформу больничной сети. Так была отменена или существенно ограничена круглосуточная помощь в клиниках, расположенных в небольших городах. Некоторые больницы лишились ночных операционных и неотложных отделений. Около полусотни отделений первичной помощи полностью закрыли.

В связи с этим член партии «Центр» Маркку Сипонен заявил, что власти повернулись спиной к людям, а люди в провинции в ярости от такого наплевательства на их интересы.

Парламентские оппозиционеры настаивают на том, что «бесчеловечная реформа» была одобрена из-за экономии всего в 27 млн евро в год, и призывают электорат вспомнить об этом на выборах весной 2027 года. Кризис в государственной медицине обещает стать одной из главных тем избирательной кампании.

Объединение муниципальных властей Центральной Финляндии выступило с заявлением о том, что «шокировано и разочаровано» решением закрыть ночное отделение больницы города Сало с населением в 50 тысяч человек, напомнив, что круглосуточная служба экстренной помощи по закону должна быть доступна для всех граждан.

В городе Раахе, где расположены крупные металлургические заводы с тысячами сотрудников, тоже закрыли круглосуточную неотложную помощь. Жители задаются вопросом: а что, если на одном из предприятий среди ночи случится крупная авария? Судя по всему, придется везти всех пострадавших в город Оулу, а это 75 км по автотрассе.

Однако в министерстве здравоохранения сохраняют непреклонность. Там подсчитали: в среднем за одну ночь в Раахе обращаются за помощью 6,2 пациента, а стоимость одного ночного посещения составляет 620 евро только за счет зарплат персонала. Днем же визит к врачу обходится в 100-120 евро, потому победили соображения экономии.

Но экономия в масштабах одной больницы оборачивается ростом нагрузки на другие и увеличением времени ожидания медицинской помощи для большинства пациентов.

«Безопасность пациентов рухнет, неравенство вырастет, а нехватка медперсонала усугубится».

Такими профсоюз медицинских работников Tehy видит последствия от дальнейшей экономии на медицине.

Председатель Tehy Милларикка Рюткенен полагает, что медицинская реформа также ведет к перегрузке персонала и падению привлекательности профессии, а опытных специалистов переводят на задачи, где их уникальные уже навыки не нужны.

Однако реформа 2024 года стала лишь одним из этапов системного сокращения стационарной помощи в Финляндии. По данным Всемирного банка, в 2025 году количество больничных коек в республике составило 1,72 на 1000 человек, что на 34,1% меньше, чем годом ранее, а еще в 2021-м этот показатель составлял 2,76.

Особенно остро сокращение ударило по специализированным отделениям. В психиатрии, например, за пять лет было ликвидировано более 40% коечного фонда.

Причины все те же – экономия и нехватка кадров. Чтобы как-то вырулить из ситуации, власти делают ставку на пересмотр всей концепции лечения. Ставится цель «немедленно поднять пациентов с постели и заставить их двигаться».

В 2026 году ожидается падение количества койко-мест в стационарах еще на 7,51%, а в следующем – уже на 8,61%. Если прогнозы сбудутся, Финляндия окажется в числе стран Евросоюза с наименьшей обеспеченностью больничными местами, но уже сейчас финский показатель в 248 коек на 100 тысяч человек значительно ниже среднеевропейского.

При этом, как напоминают эксперты, население Финляндии стареет, а потребность в стационарном лечении в преклонном возрасте возрастает.

Где деньги, финн?

Дефицит бюджета Финляндии в 2027-м составит 13,2 млрд евро, а к 2030 году госдолг увеличится до 264 млрд евро. Выплаты по этому долгу, если верить прогнозам, вырастут с 3,2 млрд евро в 2026 году до 6,3 млрд в 2030-м.

Именно огромные расходы на обслуживание долга и вынуждают правительство экономить на медицине. Сокращая инфраструктуру здравоохранения, одновременно оно повышает и плату за услуги для пациентов. Например, стоимость приема в поликлинике в 2027 году вырастет на 20%, а цена амбулаторной операции приблизится к 260 евро.

Но в то же самое время то же самое правительство направляет миллиарды на войну: часть – на украинскую армию, часть – на финскую, которая, согласно пропаганде, не покладая рук готовится к отражению российской агрессии.

Цифры демонстрируют четкий приоритет. В 2027 году Финляндия потратит на милитаризацию 7,7 млрд евро – значительно больше, чем планировалось ранее. А к 2029 году, по оценкам парламентской рабочей группы, ежегодные потребности в финансировании армии могут превысить 14 млрд евро и оставаться на уровне 14-15 млрд как минимум до 2036-го.

Поэтому 2027-2030 годах власти собираются сэкономить 390 млн евро на защите населения. Правительство намеренно перераспределяет ресурсы из социальной сферы на армию. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сформулировал это как затягивание поясов граждан ради внешнеполитических амбиций элиты, которые не имеют ничего общего с реальными интересами страны.