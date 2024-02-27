Лавров: ЕС советует Зеленскому собирать «посиделки» вокруг его «формулы мира»

Tекст: Ольга Иванова

Лавров рассказал, что один из его «добрых товарищей показал, какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг «формулы мира». По его словам, главный совет – собрать как можно больше стран, пообещав им что угодно. Второй совет – ни в коем случае не распространять на любой из этих встреч какие-либо проекты документов, передает ТАСС.

Лавров добавил, что, согласно этим советам, «в каждой из таких встреч должна быть семейная фотография». И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству».

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии, точно в 2024 году. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.