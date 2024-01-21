Швейцария собралась провести мирную конференцию по Украине в 2024 году

Tекст: Вера Басилая

Амхерд сомневается, что Россия будет участвовать в этом саммите, но Берн поддерживает связи с Москвой, и ищет контакт вместе с другими партнерами, передает ТАСС.

В то же время президент Швейцарии отметила, что не стоит ждать, что в ходе будущего саммита по Украине удастся достичь каких-либо больших результатов, или подготовить мирный план, но можно добиться начала мирного процесса.

Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.