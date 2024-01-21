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    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    21 января 2024, 02:42 • Новости дня

    Швейцария собралась провести мирную конференцию по Украине в 2024 году

    Tекст: Вера Басилая

    Мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии, точно в 2024 году, заявила президент страны Виола Амхерд в интервью Schweiz am Wochenende.

    Амхерд сомневается, что Россия будет участвовать в этом саммите, но Берн поддерживает связи с Москвой, и ищет контакт вместе с другими партнерами, передает ТАСС.

    В то же время президент Швейцарии отметила, что не стоит ждать, что в ходе будущего саммита по Украине удастся достичь каких-либо больших результатов, или подготовить мирный план, но можно добиться начала мирного процесса.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    @ Elmar Gubisch/Imago/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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    20 января 2024, 15:08 • Новости дня
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об «успехе» украинского контрнаступления.

    В своем Telegram-канале дипломат указала Ермаку, что контрнаступление было успешным не для Киева, а для России, передает ТАСС.

    «Он забыл добавить «для России», – написала Захарова.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели в прошлом году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей.

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    20 января 2024, 17:27 • Новости дня
    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США
    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте, указал премьер-министра Словакии Роберт Фицо.

    Он заявил, что Украина с 2014 года не является независимой и самостоятельной страной, находясь под влиянием Вашингтона. ЕС же не имеет собственной позиции по украинскому вопросу, опираясь на США, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет усиление России, а не успехи ВСУ.

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    20 января 2024, 14:57 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки украинских штурмовиков в районах Шумов и Белогоровки ДНР, сообщило Минобороны.

    На этом направлении Вооруженные силы России поразили живую силу и технику 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица «Мста-Б» и оружие Д-20.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Тернов ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 150 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника – до 280 военнослужащих, две боевые бронемашины, семь автомобилей и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Ровнополя ДНР и нанесла огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 95 военнослужащих, три автомобиля и две установки «Акация».

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу и технику 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Нестерянки, Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и установку М109 Paladin производства США.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах.

    Российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в районах Лисичанска ЛНР, Богдановки, Белогоровки ДНР, Казачьих Лагерей, Голой Пристани Херсонской области, а также один снаряд РСЗО HIMARS.

    Всего с начала СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 БПЛА, 450 ЗРК, 14 705 танков и других бронемашин, 1 202 РСЗО, 7 795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 641 единица спецтехники.

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    20 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без США за несколько недель

    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без помощи США за несколько недель

    Tекст: Денис Тельманов

    В случае, если Конгресс США не одобрит выделение Киеву помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель, заявили помощники президента США Джо Байдена.

    «Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель», – передает RT со ссылкой на NBC News. 

    Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев нуждается в любых видах вооружений, даже в «самых примитивных».




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    20 января 2024, 03:25 • Новости дня
    Евросоюз может к весне поставить Украине до полутора миллионов снарядов

    В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз сможет к весне 2024 года поставить Украине от одного до полутора миллиона снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз сможет к концу апреля поставить для Украины миллион снарядов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

    «Другими словами, мы держим слово... К концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», – приводит слова Бретона РИА «Новости». 

    Он отметил, что для этого потребуется финансовая поддержка ЕС более 20 компаний и заводов-производителей, о чем будет объявлено позднее.

    «Нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдёт Украине», – отметил Бретон.

    Ранее сообщалось, что Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег. Министр обороны республики Роберт Калиняки заявил, что страна не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем.

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    20 января 2024, 22:22 • Новости дня
    На Украине узнали о решении Зеленского уволить Залужного

    СМИ: Зеленский на ставке принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom украинский политик Георгий Тука.

    По его словам, Залужного планируют перевести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а главкомом ВСУ могут назначить начальника ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Тука обратил внимание, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве, где у «будущего главкома ВСУ» должно было состояться знакомство с западными партнерами Украины, передает «Газета.Ru».

    Между тем, украинские СМИ сообщили, что Зеленский уже решил уволить Залужного без предоставления места в СНБО, также якобы будет освобожден от должности начальника Генштаба Сергей Шаптал и командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «Московский комсомолец».

    Источники украинских СМИ сообщают, что после отставки Шаптала и Наева им вручат уведомления о подозрении.

    Кроме того, появились сообщения о готовящейся отставке министра внутренних дел Игоря Клименко, которого заменит глава СБУ Василий Малюк, а возглавит спецслужбу якобы Александр Поклад.

    Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о конфликте Зеленского с Залужным.

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    20 января 2024, 23:34 • Новости дня
    На Украине глава военной администрации и мэр подрались у мемориала ВСУ

    Мэр и глава военной администрации подрались в городе Ромны на Украине у памятника погибшим солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Роменской военной администрации Денис Ващенко и мэр города Олег Строгний устроили драку в центре Ромны на Украине перед мемориалом погибшим бойцам ВСУ.

    Ващенко выложил в соцсетях свою версию событий. По его словам, мэр города Олег Строгний на повышенных тонах общался с родственниками убитых военных, которые хотели поставить к мемориалу вазу с цветами, передает телеканал «360».

    По версии Ващенко, он вступился за родственников павших воинов, которых Строгний оскорблял, толкал. Между тем, мэр города написал заявление в полицию за избиение.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины из-за песни «Владимирский централ».

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    20 января 2024, 08:50 • Новости дня
    О повреждении критической инфраструктуры сообщили в подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объект критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены в результате взрывов, сообщил глава назначенной украинскими властями областной военной администрации Александр Прокудин.

    О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили.

    В среду 17 января звуки взрывов раздались в Одессе.

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    20 января 2024, 09:18 • Новости дня
    В Британии предложили передать Киеву конфискованные лодки мигрантов

    The Telegraph: В Британии предложили дать Украине в помощь конфискованные у мигрантов надувные лодки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британская организация MissionUkraine, оказывающая помощь Украине, предложила передать Киеву надувные лодки, на которых мигранты переплывают Ла-Манш, сообщило издание The Telegraph.

    Представитель организации считают, что лодки могут помочь «военным усилиям» на Украине, передает ТАСС.

    MissionUkraine уже обращалась с этой инициативой в британское правительство, однако там заявили, что большинство лодок «непригодны для перепродажи или повторного выхода в море, поскольку прибывают в очень плохом состоянии».

    Представитель правительства сообщил, что Лондон оказывает помощь Киеву, но не может передавать небезопасные плавсредства.

    При этом The Telegraph отмечает, что с октября 2023 года Украине тем не менее уже были переданы 15 надувных лодок, которые находились в плохом состоянии. Однако, на юге Украины их отремонтировали, в том числе установили новые двигатели и покрасили.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

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    20 января 2024, 14:36 • Новости дня
    На подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько инфраструктурных объектов разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава подчиненной Украине областной военной администрации Юрий Малашко.

    Какие именно объекты разрушены и насколько, он не сообщил, передает ТАСС.

    Сейчас в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

    Ранее о повреждении объектов критической инфраструктуры сообщили в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    20 января 2024, 22:35 • Новости дня
    Решение украинской теннисистки пожать руку россиянке вызвало недовольство ее отца

    Россиянка и украинка пожали руки после теннисного матча юниорского Australian Open

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Влада Минчина и Елизавета Котляр из Украины пожали руки после теннисного матча на юниорском Australian Open.

    Минчева обыграла свою ровесницу украинку Елизавету Котляр в матче первого круга юниорского Australian Open, в Мельбурне со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча обе спортсменки подошли к сетке и пожали руки, передает ТАСС.

    Между тем, федерация тенниса Украины (ФТУ) продолжает призывать теннисистов страны отказываться от рукопожатий с россиянами и считает «неприятным инцидентом» случившееся в матче Минчевой и Котляр.

    Также пресс-служба ФТУ привела комментарий отца теннисистки Константина Котляра.  По его словам, у дочери нет опыта выступлений на таких больших турнирах, она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате.

    «Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить», – сказал Котляр.

    Ранее украинская шахматистка Анна Музычук не пожала руку победившей в блице россиянке Валентине Гуниной.

    Напомним, российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки ранее отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран.

    Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января.

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    21 января 2024, 00:45 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Чингиз Дамбиев опубликовал видео боевой работы российских танкистов: выстрелом из пушки они уничтожили украинский FPV-дрон.

    Дамбиев признал, что вероятность попадания из пушки танка по летящему дрону крайне мала. «Если серьезно, то в кадр попал очень редкий случай», - написал он в комментарии в Telegram-канале.

    Ранее казаки показали обезвреженный тяжелый БПЛА ВСУ типа «Баба Яга».

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