Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине

МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине

Tекст: Валентина Григоренко

Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как указал Кассис, необходимо найти путь к тому, чтобы Россия была включена в процесс. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», передает ТАСС.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.