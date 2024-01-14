Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.6 комментариев
Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине
МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине
Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе.
Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как указал Кассис, необходимо найти путь к тому, чтобы Россия была включена в процесс. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», передает ТАСС.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.