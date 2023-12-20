Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.5 комментариев
Зеленский счел неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией
Зеленский заявил о подготовке украинской «формулы мира» и назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией
Вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Украина работает над «формулой мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что первые пять пунктов украинской «формулы мира» были «проработаны на встрече в Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России, передает РИА «Новости».
Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», пройдет 14 января в швейцарском городе Давос. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, передает ТАСС.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.