В Роспатенте заподозрили Shaman в возможности оскорбить достоинство россиян

Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкоголя

Tекст: Вера Басилая

Роспатент отказало в регистрации товарного знака для алкоголя «Я русский» певцу Shaman, сообщает «Газета.Ru».

Указанное обозначение, по мнению экспертов, может быть воспринято как оскорбительное, так как связывает национальность с употреблением алкоголя.

Роспатент отметил, что регистрация подобных обозначений противоречит общественным интересам. Дополнительно было указано на сходство товарного знака с «Русской водкой», права на который имеют несколько отечественных производителей.

Представители Shaman, чье настоящее имя Ярослав Дронов, заявили, что целью заявки была защита названия его песни «Я русский» от коммерческого использования другими лицами. Однако специалисты Роспатента считают, что обозначение не отвечает критериям товарного знака, так как не позволяет индивидуализировать товары и выделить производителя.

Ранее певец Shaman подал в Роспатент две заявки на товарный знак 12 октября 2024 года, планируя использовать бренд для разнообразных товаров и услуг, включая водку, кафе и рестораны, косметику, одежду, ювелирные изделия и даже медицинские товары. Роспатент отказался регистрировать товарный знак «Я русский» по заявке Ярослава Дронова.