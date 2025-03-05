Роспатент отказал Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Tекст: Дарья Григоренко

Певец в своем Telegram-канале отметил, что отказ в регистрации бренда подтверждает, что название «Я русский» останется исключительно его и не будет использовано кем-либо в коммерческих целях.

Артист отметил, что изначально понимал невозможность регистрации такого бренда, но сознательно пошел на риск, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу использования фразы, которую многие предприниматели и недоброжелатели могли бы использовать в своих интересах. Артист подчеркнул, что предотвратил возможное использование этой фразы для брендов, которые могли бы негативно сказаться на здоровье граждан, таких как алкогольная продукция и игрушки для взрослых.

В октябре сообщалось, что Ярослав Дронов, известный как Shaman, решил зарегистрировать бренд «Я русский». Певец подал в Роспатент две заявки на товарный знак 12 октября 2024 года. Он планировал использовать бренд для разнообразных товаров и услуг, включая водку, кафе и рестораны, косметику, одежду, ювелирные изделия и даже медицинские товары.

Ранее директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре сообщила, что творчество таких артистов, как Ярослав Дронов и Олег Газманов, рассматривается для включения в список для изучения. Данный список будет адаптирован для различных возрастных групп учащихся.

Напомним, Минпросвещения поддержало идею дополнить уроки музыки песнями современных авторов, предполагается, что школьники будут изучать композиции группы «Любэ», Олега Газманова, Shaman и других современных патриотических исполнителей.