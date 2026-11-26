Политолог Михайлов спрогнозировал отказ НАТО сбивать ракеты над Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

НАТО не пойдет на перехват российских ракет и дронов над территорией Украины, поскольку для контроля воздушного пространства протяженностью почти 2 тыс. км пришлось бы разместить ЗРК средней дальности типа Patriot и перехватчики PAC-3 вдоль всей восточной границы Польши, заявил Михайлов Ura.ru.

«Польша – это, по сути, восточный форпост противоракетной обороны НАТО в Европе. На ее территории размещаются военные объекты и база ПРО США. Варшаве было бы выгодно, чтобы Вашингтон, который оплачивает их строительство и ежегодно выделяет суммы на укрепление военной инфраструктуры, продолжал наращивать присутствие американских специалистов в республике. Но в реальности решение о сбивании ракет над Украиной НАТО не примет», – объяснил Михайлов.

Противоракет не хватает ни у кого, сами американцы испытывают «голод» в обеспечении собственных баз по всему миру, поэтому тема останется на уровне площадной риторики, продолжил политолог.

По оценке Михайлова, польскую инициативу «замылят», но продолжат обсуждать на разных площадках, в том числе американских, поскольку стратегическая цель Вашингтона – добиться, чтобы к 2035 году каждое европейское государство тратило до 5% ВВП на оборону.

Эксперт допустил новые провокации со стороны Варшавы, в том числе инциденты с залетающими дронами или ракетами, и заключил, что к реальным действиям там пока никто не готов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил о выступлении НАТО против перехвата ракет над украинской территорией из-за риска множества осложнений.

Власти Польши обратились к союзникам по НАТО с просьбой рассмотреть возможность перехвата российских ракет в воздушном пространстве Украины.

Во вторник Североатлантический альянс перебросил в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для контроля за воздушным пространством после инцидента с падением обломков ракет.