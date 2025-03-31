Tекст: Ольга Иванова

Песков напомнил о многочисленных заявлениях, сделанных российским руководством и президентом Владимиром Путиным. По его словам, Россия всегда подчеркивала роль США и Британии в организации переворота на Украине и милитаризации страны.

«Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента [России Владимира] Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – заявил Песков, передает ТАСС.

Песков добавил, что Россия продолжит обращать внимание мирового сообщества на факты влияния западных стран на украинскую ситуацию, подчеркивая, что это не новость для российского правительства.

Американская газета New York Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.