  • Новость часаNYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
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    Канада укусила Трампа в самое больное место
    Прибалтика увидела военную угрозу в прекращении войны на Украине
    Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    МИД объяснил механизм создания внешнего управления для Украины
    На Украине захотели создать космические войска
    Трамп обсудил с президентом Финляндии строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

    29 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев заявил о двойной лжи в словах генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины и уважении к Владимиру Зеленскому являются двойной ложью, главу киевского режима не за что уважать, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, передает ТАСС.

    По словам Медведева, заявление о том, что украинское правительство заслуживает уважения, является «двойной ложью».

    «Зеленский потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

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    29 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

    Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи, сообщило агентство Bloomberg.

    Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

    Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

    Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

    Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

    Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    29 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

    Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Щербаков разрезает связанность Орехова, а затем и Гуляйполя с центром логистики, расположенным западнее Запорожья, а взятием под контроль Веселовки в Сумской области мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Поликарпов. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Щербаков и Веселовки.

    «Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

    Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

    По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

    Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

    При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

    Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

    Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

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    29 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

    МВФ: Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года

    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    @ Thomas Trutschel/photothek/imago/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ожидает завершение конфликта на Украине в конце 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза МВФ.

    Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, передает РИА «Новости».

    Прогноз также указывает на снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году. Тем не менее, в случае достижения прогресса в разрешении конфликта, экономическая ситуация на Украине может улучшиться.

    Кроме того, в документе допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе. МВФ подчеркивает важность этой помощи для стабилизации экономической обстановки в регионе.

    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией. Эксперты считают, что Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    29 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США из-за угрозы суверенитета

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не может принять условия нового соглашения с США, предусматривающего контроль над экономическими проектами страны, что ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Проект документа предполагает значительное участие Вашингтона в экономических проектах Украины, включая добычу природных ресурсов и инфраструктурные проекты, пишет The Wall Street Journal.

    В начале февраля администрация Дональда Трампа стремилась получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Теперь США претендуют на экономические прибыли от проекта по добыче металлов, нефти и газа, а также на управление портами и трубопроводами Украины.

    Проект соглашения предполагает создание «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины», который получит первоочередное право на инвестиционные проекты. Украинский экономист Тимофей Милованов считает, что такое соглашение напоминает коммерческий договор и вряд ли будет одобрено Верховной радой.

    Украинские СМИ отмечают, что новый проект соглашения пересекает ранее согласованные красные линии, нарушает суверенитет, противоречит перспективам членства Украины в ЕС и обязывает страну вернуть США всю военную и финансовую помощь. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, и остальные доноры могут потребовать у Киева возврата денег.

    Британский журнал Spectator добавляет, что сделка запрещает продажу украинских ископаемых стратегическим конкурентам США, что может затронуть и Евросоюз.

    В феврале переговоры о сделке сорвались после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он столкнулся с резкой критикой.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.


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    29 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область

    Российский боец рассказал о смене тактики атак ВСУ на Белгородскую область

    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    @ Thomas Krych/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, теперь они используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны для проникновения на территорию региона, сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.

    Доброволец подразделения «Анвар» сообщил, что сначала противник пытался прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь же украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники, передает РИА «Новости».

    Атакующие в последние дни используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны, чтобы проникать на территорию региона. По словам Демона, противник пытается контролировать дороги в радиусе 15-20 километров, что создает дополнительные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

    Доброволец также отметил, что несмотря на изменения в тактике противника, российские войска продолжают движение вперед.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    В группировке «Север» сообщили, что украинским войскам было дано распоряжение вклиниться в Курскую и Белгородскую области.

    Батальон «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77, в момент атаки в Белгородской области.

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    29 марта 2025, 16:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    @ Alfons Cabrera/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России, заявили в Минобороны.

    28 марта приблизительно в 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и последовавшего обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того в 10.34 была зафиксирована атака украинского беспилотника на подстанцию 110 кВ Красная Яруга в Белгородской области, в результате был серезно поврежден трансформатор.

    Позднее, в 13.45 в Белгородской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что вызвало прекращение электроснабжения потребителей.

    В 17.03 из-за атаки украинского БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в Грайворонском районе были обесточены более 1,1 тыс. потребителей, отметили в оборонном ведомстве.

    А в 18.07 в Белгородской области после атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга, электричества лишились более 8 тыс. потребителей в Борисовском районе.

    Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10.20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате произошло сильное возгорание и ГИС «Суджа» как энергообъект был фактически уничтожен, напомнили в Минобороны.

    Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области, которая была полностью уничтожена украинскими военными формированиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    29 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ

    Дрон ВС России избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотник, избежав атаки украинского дрона, уничтожил блиндаж, где укрывались бойцы ВСУ, что привело к вторичной детонации и разрушению подвала с боевиками.

    Российский дрон, оснащенный оптоволоконной связью, успешно уничтожил украинский ретранслятор. В ответ на это противник запустил свой беспилотный аппарат с целью сбить следующий российский дрон. Однако российский БПЛА сумел увернуться от атаки и продолжил выполнение своей миссии, передает РИА «Новости».

    В результате маневра дрон Вооруженных сил России, избежав атаки, нанес удар по блиндажу, в котором укрывался расчет дронов противника. После прямого попадания началась вторичная детонация, которая привела к разрушению подвала, где находились четверо боевиков Вооруженных сил Украины.

    Ранее в России впервые пролетел дрон между регионами по правилам гражданской авиации.

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    30 марта 2025, 01:30 • Новости дня
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД рассказал о возможности создания временной международной администрации на Украине через ООН, ссылаясь на исторические прецеденты и необходимость согласования условий между сторонами.

    МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

    Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

    Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

    На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

    Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    29 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    На Украине захотели создать космические войска

    Минобороны Украины сообщило о планах создать космические войска

    На Украине захотели создать космические войска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины разработало управление космической политики для содействия созданию космических войск и взаимодействия с частными и государственными компаниями, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что это управление должно способствовать созданию космических войск на Украине, передает ТАСС.

    По ее словам, ведомство намерено стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в стране. Управление будет объединять усилия государственных и частных институтов, а также ученых для полноценного взаимодействия с оборонными силами.

    Черногоренко отметила, что «согласно закону о космической деятельности» Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса.

    По ее словам, до 2030 года Украина планирует запустить национальные спутники для оборонных целей, а также создать системы оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    В январе 2021 года украинский кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы, предусматривающую создание 2 тыс. новых рабочих мест в космической отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что якобы договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО;

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    29 марта 2025, 18:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о сдвиге линии фронта на запад в пользу России

    Сийярто заявил о смещении линии фронта на Украине на запад
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина игнорирует изменения на поле боя, где линия фронта смещается на запад, несмотря на поддержку Запада, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто высказал мнение, что Украина не учитывает реальные изменения на поле боя в конфликте с Россией, где линия фронта смещается на запад.

    Он отметил, что Киев и Брюссель продолжают настаивать на продолжении военных действий, не обращая внимания на опыт последних трех лет, который демонстрирует, что линия фронта сдвигается на запад, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что несмотря на значительные вложения западных стран в конфликт, ситуация на поле боя складывается в пользу России. Он указал, что за три года линия фронта перемещалась на запад, а не на восток, несмотря на сотни миллиардов евро и огромные поставки оружия на Украину.

    Министр также подчеркнул, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в ее стремлении одержать победу над Россией. Однако, по мнению Сийярто, такая цель недостижима, учитывая мощь России как ядерной державы.

    Сийярто напомнил о дипломатическом провале Украины на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Зеленский столкнулся с реальностью, когда Вашингтон и Овальный кабинет показали иную позицию, чем Брюссель и Европарламент. Министр считает, что реальность будет иметь решающее значение на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию.



    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

    Соединенные Штаты анализируют результаты переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде, оценивая перспективы для будущих шагов по Черноморскому соглашению и урегулированию конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    29 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Британское СМИ назвало самое большое препятствие для завершения конфликта на Украине

    New Statesman: Зеленский мешает завершению конфликта отказом от уступок территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок мешает завершению конфликта на Украине, что является главным препятствием для мира, сообщает британское издание New Statesman.

    Британское издание New Statesman назвало отказ Зеленского пойти на территориальные уступки главным препятствием для завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на фоне последних переговоров, которые оказались благоприятными для России, передает РИА «Новости».

    Переговоры между экспертами России и США состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. На встрече присутствовали сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По итогам обсуждений стороны договорились не наносить удары по энергетическим объектам на Украине и в России в течение 30 суток с 18 марта.

    Кроме того, достигнута договоренность по черноморской инициативе, подразумевающей безопасность судоходства и запрет использования коммерческих судов в военных целях. Однако ее реализация зависит от выполнения условий России, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Президент США  заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта.

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Кремль назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России.

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    29 марта 2025, 17:37 • Новости дня
    AP: Украинские власти ждут весеннего наступления армии России

    AP: Украина ожидает наступления России весной для усиления давления на Киев

    AP: Украинские власти ждут весеннего наступления армии России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти и военные аналитики прогнозируют, что Россия может начать наступление, чтобы усилить давление на Киев и укрепить свои позиции перед возможными переговорами, сообщает Associated Press.

    Украинские чиновники и военные аналитики ожидают нового наступления российских войск с целью усиления давления на Киев, пишет Associated Press.

    Предполагается, что российская армия планирует удар по обширной фронтовой линии, протяженностью 1000 километров. Эксперты считают, что это может произойти с наступлением весеннего сезона боевых действий.

    Некоторые командиры украинских войск выражают озабоченность возможным перебросом российских сил из Курской области в другие стратегически важные районы. Цель такого маневра, по их мнению, может заключаться в стремлении России укрепить свои позиции на фронте и создать дополнительные проблемы для украинской обороны.

    Ранее Владимир Зеленский обозначил опасения в связи с вероятным наступлением российской армии весной, особенно в Харьковской и Сумской областях.

    Напомним, перация «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах Вооруженных сил Украины.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.

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