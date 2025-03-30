Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям
Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.
Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.
В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.
Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.
В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.