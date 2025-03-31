Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негативных отзывов
Власти КНДР из-за негативных отзывов в соцсетях приостановили туризм в Расон
Северная Корея временно приостановила прием иностранных туристов из-за публикаций, формирующих негативное восприятие страны, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
Власти Северной Кореи приняли решение приостановить зарубежный туризм из-за негативных отзывов в социальных сетях. Это решение отражает беспокойство Пхеньяна относительно негативного восприятия страны, которое формируется благодаря публикациям в соцсетях влиятельных лиц среди таких посетителей, передает «Газета.Ru».
Известно, что въезд туристов был приостановлен в особую экономическую зону Расон. Научный сотрудник Корейского института национального объединения О Кен Соб отметил, что после открытия туристической зоны иностранцы делились подробностями о жизни в Северной Корее и раскрыли аспекты устройства общества и режима.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце декабря прошлого года подчеркнул необходимость развития туризма в стране, обозначив его как один из двигателей экономического роста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.