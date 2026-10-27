Гроссмейстер Карякин предложил ввести уроки шахмат в российских школах

Tекст: Ольга Иванов

Внедрение шахмат в образовательную программу способствует интеллектуальному развитию школьников, пишут «Вести«. Республика Калмыкия и Курская область уже имеют успешный опыт проведения таких занятий.

«Есть позитивные примеры, и я согласен, что лучше было бы, конечно, это уже давно ввести, но значит работаем с тем, что есть, как говорится… Мы не хотим рубить сгоряча, мы не хотим перегружать людей, мы хотим, чтобы все было сбалансировано», – заявил Карякин.

Гроссмейстер выступил против принуждения детей к игре. По его мнению, задача уроков заключается в знакомстве учеников с базовыми правилами шахмат ради массовости, а профессиональное развитие должно зависеть от дальнейшего интереса ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце сенатор выступил с инициативой создания независимых от Международной шахматной федерации структур.

Летом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о пользе увлечения шахматами для решения рабочих задач.

В прошлом году Карякин открыл шахматный клуб в Луганске.