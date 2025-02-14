Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а, скорее, рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Карякин открыл шахматный клуб в Луганске
Сергей Карякин открыл шахматный клуб в школе в Луганской народной республике
В Луганске открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина на базе школы №19, где гроссмейстер сыграл с местными шахматистами.
В Луганске состоялось торжественное открытие шахматного клуба имени Сергея Карякина. Клуб расположен в здании средней школы № 19 и создан на базе спортивно-интеллектуального клуба «Академия шахмат». Ремонт помещения выполнила компания «Единый заказчик в сфере строительства», обновив системы отопления, водоснабжения и электрики, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
На церемонии открытия присутствовал сам Сергей Карякин, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук и министр спорта республики Олег Шеренешев. Руководитель клуба Игорь Погорелов провел для Карякина экскурсию и вручил памятный подарок – турнирную таблицу 1997 года.
Карякин подчеркнул, что обновленный клуб создаст хорошие условия для занятий детей и поможет выявить будущих чемпионов мира. Он отметил сильные шахматные традиции Луганска и важность поддержки юных талантов.
Ковальчук выразил уверенность, что открытие клуба – шаг к интеграции ЛНР в Россию. Он сообщил, что оборудование для шахматных кружков получат еще более 60 школ ЛНР, что поспособствует популяризации шахмат в регионе.
Лантратова подчеркнула, что ЛНР стала первым из регионов, где при поддержке Карякина реализован проект по развитию шахматного спорта. Она отметила задачу президента Владимира Путина по созданию доступных условий для занятий спортом в республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гроссмейстер Сергей Карякин и участник специальной военной операции Виктор Нимченко были выдвинуты на должности сенаторов от Крыма. Карякин ранее призвал россиян сообщать в Роскомнадзор о случаях исполнения экстремистских песен. Также сообщалось, что шахматные клубы Сергея Карякина открылись в Сибири.