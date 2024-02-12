Шахматные клубы Сергея Карякина открылись в Сибири

«Единая Россия» открыла «Шахматные клубы Сергея Карякина» в штабах общественной поддержки в регионах Сибири

На открытии в Иркутске чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры со всеми желающими.

«Для себя отметил, что уровень игры в шахматы у детей высокий. Уверен, что открытие шахматных клубов придаст дополнительный импульс их занятиям. Ребята смогут чаще играть между собой, состязаться с именитыми шахматистами. Занятия доступны и для взрослых. Уверен, у шахмат – все еще впереди», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» открыла первый «Шахматный клуб Сергея Карякина» в штабе общественной поддержки в Нижнем Новгороде 23 ноября 2023 года. Также аналогичные клубы открылись в других регионах ЦФО. Проект планируется масштабировать на всю страну и привлекать к нему чемпионов этого вида спорта.