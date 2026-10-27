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Чиновников в Ростовской области заподозрили в продаже мест на закрытых кладбищах
В городе Шахты Ростовской области силовики пресекли деятельность муниципальных служащих, которые вместе с коммерсантами за денежное вознаграждение организовывали похороны на закрытых кладбищах, сообщили в региональном управлении ФСБ.
По версии следствия, подозреваемые в сговоре с представителями коммерческих структур за деньги производили захоронения на недействующих кладбищах города, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«В настоящее время проводятся обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахты», – рассказали в пресс-службе управления.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.
В прошлом году в связи с превышением им полномочий и ограничением конкуренции началось еще одно расследование.
В начале прошлого года УФСБ по Ростовской области завело дело о превышении полномочий против министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.