Чиновников в Ростовской области заподозрили в продаже мест на закрытых кладбищах

Tекст: Алексей Дегтярёв

По версии следствия, подозреваемые в сговоре с представителями коммерческих структур за деньги производили захоронения на недействующих кладбищах города, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«В настоящее время проводятся обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахты», – рассказали в пресс-службе управления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.

В прошлом году в связи с превышением им полномочий и ограничением конкуренции началось еще одно расследование.

В начале прошлого года УФСБ по Ростовской области завело дело о превышении полномочий против министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.