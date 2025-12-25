Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Возбуждено дело против экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
Уголовное дело связано с превышением полномочий и ограничением конкуренции при работе Владимира Окунева в Ростовской области.
Следователи предъявили заочное обвинение экс-заместителю губернатора и бывшему министру транспорта Ростовской области Владимиру Окуневу, передает ТАСС.
Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.
Следственное управление СК России по Ростовской области уточнило, что дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел.
По информации следствия, Окунев ранее возглавлял государственное унитарное предприятие и, занимая должность заместителя губернатора, совершил действия, выходящие за пределы полномочий и нарушающие конкуренцию. В рамках расследования Окунев объявлен в розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд принял решение обратить имущество бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева в доход государства. Генпрокуратура сообщила о соответствующем вердикте.