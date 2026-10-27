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Силы ПВО Ирака перехватили неопознанный беспилотник над центром Багдада
Силы ПВО Ирака перехватили беспилотник над правительственной зоной в Багдаде
Иракские силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения над правительственной зоной в центре Багдада.
О перехвате дрона сообщила пресс-служба сил безопасности страны агентству INA, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о сильных взрывах в различных районах Багдада, в том числе в центральной части города. В пресс-службе пояснили, что звуки взрывов стали следствием перехвата неопознанного беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирака.
Ранее в столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат около американской дипломатической миссии.