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Песков: Путин продолжает готовиться к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка»
Президент Владимир Путин продолжает готовиться к предстоящим саммитам Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и «Россия – Африка», которые пройдут в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент продолжает готовиться к очень напряженным следующим четырем дням, которые он проведет в Москве. Уже завтра состоится саммит стран – экспортеров газа и затем саммит Россия – Африка с большим количеством двусторонних встреч», – цитирует Пескова РИА «Новости».
В середине дня помощник президента Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет о международной повестке предстоящих мероприятий.
Восьмой саммит ФСЭГ пройдет в Москве 27 октября, а третий саммит Россия – Африка – 28-29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к участию в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и третьем саммите Россия – Африка.
В сентябре президент пригласил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите Россия – Африка.
В апреле Путин предложил лидеру Конго Дени Сассу-Нгессо посетить предстоящее осеннее мероприятие в Москве.