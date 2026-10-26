Верховная рада продлила военное положение на Украине

Рада продлила военное положение на Украине на 90 дней

Tекст: Елизавета Шишкова

Соответствующее решение поддержали 293 депутата, передает ТАСС.

Отмечается, что парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз. Прямая трансляция заседания велась на парламентском телеканале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский выразил намерение внести в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

В июле украинские депутаты поддержали инициативу о сохранении особого правового режима в государстве.

В январе Владимир Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения на Украине.