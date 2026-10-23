Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Киеве
В украинской столице сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви Максима Костюченко, сообщают украинские СМИ.
Клирика храма Святого апостола и евангелиста Марка в Киеве похитили накануне вечером, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Другие подробности канал не приводит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сотрудники ТЦК в Хмельницкой области мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма канонической УПЦ Сергея Синюка. В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя Виктора Денисова в день рождения. Летом в Житомирской области сотрудники ТЦК насильно забрали в армию другого священнослужителя канонической УПЦ.